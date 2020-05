Marica s-a apucat de afaceri dupa scandalul in care a fost implicat! In ce investeste fostul atacant al nationalei

Ciprian Marica investeste o multime de bani in plina pandemie.

Ciprian Marica nu se culca pe o ureche si investeste o multime de bani in plina pandemie de coronavirus. La aproximativ doua saptamani dupa ce au aparut imagini cu el fiind implicat intr-un scandal amoros, fostul atacant al nationalei se implica in afacerile imobiliare.

Dupa ce Ziar de Cluj a postat imaginile cu el, Marica este pregatit sa investeasca 9 milioane de euro in imobiliare, scrie Libertatea.

Marica s-a asociat cu un alt dinamovist, Ioan Andone, cel care are experienta in acest domeniu al imobiliarelor. Cei doi au fondat firma New World Development SRL si vor sa ridice la Voluntari un bloc de 140 de apartamente.

Se pare ca fostul atacant al nationalei a depasit momentul scandalului in care a fost implicat si doreste sa isi continue viata departe de aceste lucruri.