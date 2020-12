EXCLUSIV | "Lucrurile nu vor ramane asa!" Oficialii lui "U" Cluj au iesit la ATAC dupa ce au pierdut la masa verde cu Farul! "Ei sunt principalii vinovati"

Oficialii lui "U" Cluj sunt suparati din cauza ca Farul nu a facut deplasarea pentru a juca restanta din Liga 2.

Constantenii au anuntat ca au cazuri de Covid-19 in lot, iar DSP le-a interzis sa joace meciul programat miercuri la Cluj, in ciuda faptului ca echipa avea 13 jucatori valizi.

Reprezentantul Universitatii Cluj, Daniel Stanciu, a declarat la Pro X ca lucrurile nu vor ramane asa, clujenii fiind motivati sa isi faca dreptate, considerand ca partida putea avea loc.

"Consideram ca Farul putea sa ajunga. Initial plecasera spre Cluj, puteau sa vina si sa joace pentru ca regulamentele in vigoare spun ca poti juca daca ai 13 jucatori valizi, asa se intampla si in Champions League, si in Europa League... Ca printr-o minune, acum toti jucatorii care se aflau marti dimineata in autocar spre Cluj, pot evolua in meciul cu Miercurea Ciuc.

Frustrarea este foarte mare, avem suspiciuni si am pus niste intrebari intr-un comunicat de presa. Nu acuzam, dar avem niste intrebari retorice. Sansele ca soarta meciului sa se schimbe sunt spre zero, dar avem frustrari. Competitiile sportive ar trebui sa fie guvernate de fair-play.

Bineinteles ca primordiala in decizia de a nu se mai juca meciului a fost decizia DSP Constanta. Pe noi ne-a marcat faptul ca Farul stia de luni dupa-amiaza ca are cazuri pozitive sau neconcludente si trebuia sa anunte imediat si sa ia masuri de izolare a celor infectati, iar DSP sa demareze imediat ancheta. Noi am sunat la DSP marti si au spus ca nu pot incepe ancheta ca sunt liberi... Ancheta a inceput marti seara, de fapt joi cand au fost retestati jucatorii de la Farul, iar raspunsul a venit abia vineri la ora 14. Sunt foarte multe reguli care nu s-au respectat la Farul.

Ramanem la parerea ca meciul dintre Universitatea si Farul putea sa se dispute si consideram ca nu au vrut sa joace. Principalii vinovati sunt cei de la DSP Constanta si am facut o cerere catre Ministerul Sanatatii sa verifice ce s-a intamplat. DSP nu poate interveni intr-o competitie sportiva. Hartia de la DSP poate doar sa spuna daca jucatorii pot sa joace sau nu, dar nu pot sa le interzica sa faca deplasarea. FRF e in culpa in situatia in care, de la jocul Aerostar - Viitorul Pandurii, cand au aparut prima situatie de acest gen, trebuia sa intervina si sa aduca elemente ajutatoare.

Regulamentul e clar, jocul a fost amanat a doua oara din cauza hartiei de la DSP, cei de la Comisia de Disciplina nu au decat o varianta. Le-am cerut sa ne spuna motivele pentru care au oprit jocul. Lucrurile nu vor ramane asa, chiar daca vom pierde acel meci din punct de vedere sportiv", a declarat Stanciu la Ora exacta in sport.