Ciprian Marica, vizat de fanii lui "U" Cluj! Suporterii il acuza pe finantatorul Farului de un complot pentru a castiga la "masa verde"! Cum a raspuns fostul atacant

Farul a castigat cu 3-0 la "masa verde" impotriva celor de la "U" Cluj.

In prima faza, ardelenii nu au putut sa dispute partida la data stabilita initial, din cauza problemelor cu coronavirusul, iar la reprogramare Farul nu s-a putut prezenta din acelasi motiv. Regulamentul spune clar ca in cazul in care nici la reprogramare partida nu se poate juca, atunci, indiferent de motiv va castiga formatia care putea sa joace la data stabilita in prima faza.

Fanii din Peluza "Sepcile Rosii" il acuza pe retelele de socializare pe Ciprian Marica de o conspiratie, prin care finantatorul Farului ar fi avut o intelegere cu DSP Constanta, descriind-o ca fiind 'o scena de teatru de prost gust'.

"Ciprian Marica, patronul FC Farul Constanta, cu complicitatea DSP Constanta, a pus in scena o piesa de teatru de prost gust, care tradeaza josnicia, lipsa de caracter, de bun simt, de demnitate si de fair play. Lipsuri de care poate da dovada numai un om fara principii si valori morale. Este cu atat mai dureros ca aceste acuzatii sunt la adresa unui om care candva juca sub culorile Nationalei Romaniei si reprezenta Romania a carei principii, istorie si valori le sarbatorim azi.

In fapt, azi 1 Decembrie 2020 echipa de fotbal Farul Constanta 'a fost intoarsa din drum' de catre DSP Constanta, destinatia fiind Cluj-Napoca in vederea disputarii maine a meciului restanta cu Universitatea Cluj-Napoca. Motivatia acestei decizii a fost faptul ca in urma testelor regulamentar efectuate au reiesit sase cazuri pozitive, nu se stie in ce masura este afectat staff-ul, jucatorii, personalul auxiliar, etc.", au scris "Sepcile Rosii" printr-un comunicat.

Replica lui Ciprian Marica nu a intarziat sa apara, iar acesta a declarat ca lumea trece prin niste clipe dramatice din cauza coronavirusului si 'doar niste idioti' ar putea sa iasa public cu astfel de teorii.

"In conditii normale nu as raspunde unui 'comunicat' neoficial, neasumat, aruncat asa public. Dar nu traim vremuri normale, ci de-a dreptul dramatice. Nu pot accepta sa fie pusa sub semnul intrebarii o situatia de criza profunda. Numai niste idioti si-ar permite sa nesocoteasca sau sa comenteze o decizie a unei institutii vitale a statului, DSP este poate cea mai importanta importanta institutie in aceasta perioada critica!

Mor oameni si stau bolnavii intinsi pe holurile spitalelor asteptand o sansa la viata, iar noi ne permitem sa semanam neincredere in mintile oamenilor si asa afectati de nesiguranta si teama, este pacat!", a declarat Ciprian Marica pentru gsp.ro.