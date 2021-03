Se va intoarce Sumudica inca o data in Turcia?! "Sunt sigur ca nu va sta mult timp in vacanta!"

Marius Sumudica si-a terminat scurta aventura la Rizespor si a revenit in Romania.

Antrenorul roman si-a anuntat plecarea dupa ultimul esec din campionat al lui Rize, scor 1-2 cu Kayserispor, fosta echipa a lui Dan Petrescu. 'Sumi' a declarat in momentul cand a revenit in tara ca nu va mai prelua niciodata o echipa din mers.

Joi a avut loc la LPF o sedinta pe tema implementarii sitemului VAR in Romania, iar presedintele clubului Sepsi Sfantu Gheorghe, Cornel Sfaiter, a vorbit despre revenirea lui Marius Sumudica in Romania.

Oficialul de la Sepsi este convins ca antrenorul roman nu duce lipsa de oferte si crede ca fostul tehnician al Astrei s-ar putea intoarce in Turcia.

"E pacat! Sumudica era spectaculos in fotbalul din Turcia. A avut rezultate de laudat. Vedeti ca e complicat si acolo de la un club la altul. Putini antrenori au reusit. A fost printre antrenorii care au reusit, dupa Mircea Lucescu. Putini romani reusesc in campionatul Turciei. Imi pare rau! Era pe un drum bun, dar sunt sigur ca o sa il mai caute si alte cluburi din Turcia, pentru ca a demonstrat, a antrenat. Probabil are nevoie de o pauza, dar sunt sigur ca Sumudica nu va sta mult in vacanta", a spus Cornel Sfaiter, dupa Adunarea Generala de la LPF.