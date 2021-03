"Am facut o greseala!" Sumudica REGRETA revenirea in Turcia! Ce a spus dupa ce si-a dat DEMISIA de la Rizespor chiar de ziua lui: "Niciodata nu mai fac asta!"

Marius Sumudica (50 ani) a decis sa se desparta de Rizespor la doar o luna si jumatate de cand a preluat echipa.

Antrenorul roman a semnat cu Rizespor la sfarsitul lui ianuarie, la scurt timp dupa ce a plecat de la Gaziantep in urma scandalului cu oficialii orasului. Sumudica nu a convins, iar dupa doar 7 meciuri a decis sa isi dea demisia, chiar de ziua lui de nastere, dupa infrangerea cu fosta echipa a lui Petrescu, Kayserispor.

Sumudica a recunoscut ca a facut o greseala cand a acceptat sa o preia pe Rizespor, insa a anuntat ca nu va mai face niciodata acest lucru. Totodata, antrenorul roman a explicat si ce nu a functionat.



"Am plecat, mi-am dat demisia, am vrut sa o fac acum trei meciuri. Simteam ca am facut o greseala, simteam o incompatibiliate intre mine si echipa, imi era foarte greu. Am ajuns, erau multi jucatori infectati cu Covid, nu erau pregatiti, a trebuit sa o iau de la zero cu fiercare.

Un club extraordinar, cel mai bun club cu care am lucrat din punct de vedere administrativ, dar nu e de ajuns. Nu am gasit PIN-ul, nu am reusit sa resuscitez. E prima data in cariera mea, in ultimii 15 ani. E singura echipa cu care nu am putut urca in clasament si sa fac rezultate notabile. Niciodata nu voi mai prelua o echipa din mers.

Dupa Gaziantep voiam sa stau pana in vara, sa ma odihnesc.

Incercam sa implementez filosofia mea, mi-am dat seama ca e greu. Sunt obosit, lucrez incontinuu de 12-13 ani. Am simtit ca nu mai pot, nu mai am energia necesara sa le transmit ce trebuie jucatorilor. Am luat decizia asta, mi-a fost greu, nu au vrut sa ma lase sa plec, am avut o clauza de platit, pana la urma am ajuns la o intelegere.



Sub nicio forma, pana in vara nu mai antrenez", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.