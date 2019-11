SNAGOV - RAPID 3-2 | Pancu nici nu se gandeste sa plece: "Sunt ultimul vinovat! Eu raspundeam pentru echipa asta acum 1 luna" Ce spune antrenorul Rapidului

Rapid a pierdut cu 2-3 pe terenul ultimei clasate din liga a doua, Sportul Snagov. Iulian Rosu si Postoarca au marcat pentru invingatori, Roskopf a punctat de doua ori pentru giulesteni.

Rapid a pierdut din nou in Liga a 2-a, iar promovarea pare sa se indeparteze tot mai mult. Pancu spune ca nu e vinovat si nu se gandeste la plecare.

Daniel Pancu: "Eu sunt ultimul vinovat! Raspundeam pentru echipa acum 1 luna"

"Nu e o surpriza, nu e o surpriza nici modul in care ne-am comportat in ultimele etape. Snagovul joaca de cateva meciuri bine.

Sunt lucruri pe care eu nu le pot controla. Sunt chestii de marcaj, de lovirea mingii, lucruri pe care nu le mai poti invata la varsta asta.

Sunt nemultumit de cum am tratat fazele fixe, de superficialitatea cu care am tratat fazele de atac.

E normal ca suporterii sa fie dezamagiti. Daca m-as simti principalul vinovat, as ridica mana si as pleca. Dar nu ma simt principalul vinovat. Eu atrag atentia de 2-3 saptamani asupra acestor probleme.

Echipa e cu totul alta fata de acum o luna.

Sunt jucatori noi care au nevoie de timp, nu aveau cum sa joace direct. Dar nici nu ii puteam lasa pana in martie.



Am facut greseli cu totii. Lucrurile au mers foarte bine, eu construisem o echipa aici, cu atitudine, cu respect pentru tricoul visiniu. Dar din pacate acest lucru nu se mai intampla, iar asta ne costa puncte cu echipe pe care ar fi trebuit in mod normal sa le batem.

Nu mai spun de conjuncturi, de situatii nefavorabile. Ieri, la antrenament, Manole a dat pe langa minge si a facut intindere sau ruptura. Draghiceanu e accidentat, Oanea a iesit accidentat, Carstocea accidentat, Piriz accidentat.

Strategia de transferuri a fost buna, eu am garantat pentru aceasta echipa. Dar ce se intampla de o luna nu mai depinde de mine. Oamenii au investit, dar au venit jucatori pe care nu puteam sa nu-i bag.

Sunt jucatori care lasa mult-mult de dorit. Sunt lucruri sus care vor face dreptate mai devreme sau mai tarziu. Vom vedea ce e de facut. Maine vom analiza, vom discuta exact. Eu sunt printre ultimii vinovati.

Eu raspundeam pentru echipa asta acum o luna. Acum e un proces de reconstructie si nu stiu daca pe acest fond se va pierde promovarea", a spus Daniel Pancu dupa Snagov 3-2 Rapid.