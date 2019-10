LIGA 2 | Rapid, batuta la Ciuc! Giulestenii, la pamant pe final de meci: 0-1! Turris a pierdut si ea, Snagovul a obtinut prima victorie din acest sezon. REZULTATELE

Din articol Toate rezultatele etapei 13 din Liga 2

Surprize in Liga 2, unde Rapid a fost invinsa in deplasare de Csikszereda, prin golul din penalty marcat de Majzik in minutul 8, iar fostul lider, Turris Turnu-Magurele a pierdut la Calarasi cu scorul de 3-2, dupa ce a fost condusa inca din minutul 32 cu 3-0.

Petrolul a castigat la scor de neprezentare pe teren propriu, cu Chiajna, in timp ce ocupanta ultimului loc, Sportul Snagov, a obtinut prima victorie in acest sezon, impotriva celor de la Pandurii Tg. Jiu.

Rapid a ajuns la infrangerea cu numarul 3 in sezonul actual si se afla pe locul 8, la 6 puncte de primele doua locuri. O victorie ar fi dus echipa lui Pancu pe locul 3. Turris si Mioveni se afla la egalitate de puncte in clasament, insa Mioveni este pe primul loc datorita golaverajului. Mioveni are si un meci in minus pe care trebuie sa il dispute.

Dunarea Calarasi 3-2 Turris T. Magurele

Metaloglobus 1-0 CSM Resita

SCM Gloria 0-0 Viitorul Pandurii Tg. Jiu

Sportul Snagov 3-2 Pandurii Tg. Jiu

Petrolul Ploiesti 3-0 Concordia Chiajna

Csikszereda 1-0 Rapid Bucuresti

Meciurile de duminica, 20 octombrie:

Ora 11.00

Ripensia Timisoara - Daco-Getica Bucuresti

UTA Arad - Politehnica Timisoara

Ora 11.30

"U" Cluj - CS Mioveni

Luni, 21 octombrie:

Ora 18.00

FC Arges - Farul Constanta