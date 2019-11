INVAZIA rapidistilor la Snagov! Au renuntat la regula cu buletinul cand au vazut cati sunt la meci! ACUM: TEROARE DE HALLOWEEN! Snagov 0-0 Rapid

Rapid vrea sa revina in zona luptei pentru promovare cu o victorie pe terenul ultimei clasate. Snagov - Rapid e LIVE TEXT ACUM pe www.sport.ro.

11:30 A inceput meciul!



11:15 Snagovul a renuntat la regula cu buletinele si va permite accestul fanilor giulesteni in toate zonele stadionului. Gazdele vor astfel sa evite orice fel de incident la porti.

11:00 Derby in toata regula pentru Rapid! :) Deplasarea de la Snagov aduce mai multe probleme decat se asteptau oficialii clubului. Organizatorii au decis sa nu permita accesul fanilor din afara Snagovului in nicio alta zona decat cea alocata suporterilor rapidisti. Astfel, desi anuntasera ca vin peste 500, numai 400 de rapidisti vor avea acces la meci. Buletinele vor fi verificate la intrarea in tribuna, iar accesul va fi blocat pentru toti cei care nu vor dovedi ca sunt localnici.

Echipa de start a Rapidului:





Echipa de start a Snagovului: