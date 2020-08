"El ar fi cel mai bun antrenor pentru Rapid!" Sumudica, solutie SURPRIZA pentru banca din Giulesti! Pe cine propune

Marius Sumudica e constient ca Bogdan Andone e greu de luat de la Astra.

Sumudica il propune la Rapid pe Ianis Zicu. Dumitru Dragomir sau Dani Coman sunt presedintii pe care Sumudica i-ar vrea in Giulesti.

"N-as vrea sa pronunt alte nume, desi, daca eu as fi acum acolo, as incerca sa-l iau pe Ianis Zicu. Pe el antrenor si pe Dumitru Dragomir presedinte. Nea Mitica e toba de fotbal, e respectat, stie ce trebuie facut. Ar fi o solutie foarte buna. Am zis ca nu spun nume, dar in timp ce vorbeam mi-a venit in cap cea mai buna si mai buna solutie, Dani Coman. Pe mine m-a ajutat sa castig campionatul cu Astra. Eu sper ca echipa sa promoveze. Imi doresc din suflet asta si centenarul sa prinda Rapidul in Liga 1, in lupta pentru campionat. Ce sa faca asta in 2022-2023, trebuie sa intre in Liga 1 in sezonul care vine", a spus Sumudica pentru Digisport.

Replica Rapidului a venit imediat. Patronul Victor Angelescu a spus ca Ianis Zicu nu este o optiune in acest moment: "Ianis Zicu nu este pe lista, asta pot sa va confirm".