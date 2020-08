Decizie SOC la Rapid! Ovidiu Burca a plecat de la club: "Povestea trebuie sa continue!" Anuntul fostului manager general din Giulesti

Ovidiu Burca a anunta prin intermediul unei postari pe Facebook ca s-a despartit de Rapid.

Fostul manager general al echipei spune ca principalul motiv care l-a convins sa plece de la club este ratarea promovarii.

Pierderea entuziasmului si a energiei l-a determinat sa ia aceasta decizie:

"Povestea trebuie sa continue!

Simt ca e momentul sa fac un pas in spate. Au fost 3 ani dificili in care m-am dedicat total acestui proiect. Nu a existat zi in tot acest timp fara sa-mi dedic toate cunostiintele si toata pasiunea mea pentru fotbal renasterii Rapidului.

Din pacate, ratarea promovarii a produs multa dezamagire in randul suflarii rapidiste, dar mai presus de toti mie. Nu am entuziasmul si energia pe care sa le transmit intr-un timp atat de scurt echipei. E timpul sa vina alti oameni care sa creada in acest proiect si sa incerce sa readuca echipa in prima liga.

Vreau sa multumesc oamenilor care au sustinut acest proiect, lui Andrei , Victor si Dan. Sunt obligati sa mearga mai departe oricat de dificil li s-ar parea.

Rapidul inseamna suferinta. Stiu ca nu le este usor insa au capacitatea sa o ia de la capat, au forta materiala, spirituala si viziunea sa mearga inainte. Suporterii trebuie sa fie convinsi de asta si sa le asigure sprijinul lor neconditionat. Impreuna vor reusi. Doar impreuna.

Pentru mine a fost o onoare si o mandrie sa fac parte din familia Rapid! Am constiinta impacata ca am dat absolut totul pentru aceasta cauza. Sunt linistit si impacat. Voi ramane dedicat principiilor si valorilor mele de viata indiferent cat imi va fi de greu. E momentul unor schimbari si unor noi provocari in viata mea.

Le multumesc tuturor celor care mi au fost alaturi in acest capitol al vietii mele dar si celor care m-au criticat. Si unii si altii mi au dat forta si m-au inspirat.

Multumesc Rapidului pentru oportunitatea imensa de face parte din istoria sa", se arata in postarea lui Ovidiu Burca de pe Facebook.