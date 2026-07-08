Cum îl numește AS47 pe Daniel Oprița, antrenorul aflat de peste cinci ani pe banca Stelei

Antrenorul Daniel Oprița a confirmat că a semnat prelungirea contractului cu Steaua, echipă pe care o pregătește din 2019. Clubul „militar” urmează să parafeze noul acord, care va intra astfel în vigoare.

Daniel Oprița și-a prelungit contractul cu Steaua

Oprița a reamintit că a solicitat o clauză care să îi permită să plece de la Steaua, în cazul în care va primi o ofertă pe care el o consideră mai avantajoasă. Tehnicianul roș-albaștrilor și-a dezvăluit prima oară condiția în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Nu cred că vom avea drept nici în sezonul acesta. Toată lumea a spus că gata, se rezolvă. Eu am zis să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Am văzut și eu o grămadă de soluții care s-ar putea face și nu se fac.

Toată lumea vorbește, dar până la final ceva se întâmplă, ceva nu se vrea. Asta este părerea mea. Ceva se blochează. Nu că nu am avea posibilitatea. Eu am semnat prelungirea contractului, acum trebuie să semneze și clubul (n.r.- râde).

Oprița: „Am o clauză prin care pot să plec”

Nu prea m-au căutat echipe din Superligă în vara aceasta. A fost o discuție cu Hermannstadt, dar, în situația în care este clubul acum, nici nu prea am avut ce să discut.

Am ales să continui aici. Am o clauză prin care, dacă voi avea o ofertă, pot să plec. Dacă nu, rămân în continuare. Sunt la acest club de aproape șapte ani și este greu să mă despart. Când stai atât de mult într-un loc, la un club cum este Steaua, cu suporterii și oamenii de aici, nu este ușor. Este un club care este la inima mea”, a declarat Daniel Oprița, conform gsp.ro.

Oprița, patru promovări și un baraj în șapte ani la Steaua

În sezonul recent încheiat, Steaua a prins play-off-ul și a încheiat pe locul cinci, cu 49 de puncte. În contextul în care „militarii” și FC Bihor nu au avut drept de promovare, Chindia, ultima clasată din play-off, a beneficiat de ultimul loc de baraj, acolo unde a fost învinsă la loviturile de departajare de Farul Constanța.

În cei șapte ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două în Superligă „blocate” de forma de organizare a clubului, pe lângă cele în Liga 3 și Liga 2) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În cariera sa, Daniel Oprița le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.