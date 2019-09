"Daca nu rezolvam asta nu avem nicio sansa!" Rapid anunta o mica REVOLUTIE si schimba tactica pentru promovare! Anuntul facut de conducerea giulestenilor

Rapid va juca impotriva celor de la Dunarea Calarasi in turul 4 din Cupa Romaniei.

Rapid nu are startul de sezon pe care si l-a dorit in Liga a doua si se afla pe locul 7 dupa 6 meciuri. Formatia antrenata de Daniel Pancu a suferit o infrangere neasteptata pe teren propriu etapa trecuta, scor 1-2 in fata celor de la Viitorul Pandurii Targu Jiu, iar situatia la club nu este tocmai buna. Presedintele giulestenilor, Ovidiu Burca a vorbit despre aceasta situatie si este de parere ca jucatorii sufera la capitolul mentalitate, iar odata cu rezolvarea acestei probleme, echipa va arata mult mai bine.

Urmatorul meci al giulestenilor este maine impotriva celor de la Dunarea Calarasi, meci contand pe turul 4 al Cupei Romaniei.

"Nu sunt un presedinte caruia ii place sa apara des, dar sunt momente in viata unei echipe cand trebuie sa ies sa vorbesc despre situatia clubului. E o situatie tensionata pentru ca nu e un sezon asa ca ne-am fi dorit. Nu pot sa vorbesc despre situatia actuala fara sa fac o paralela cu situatia de acum doi ani. E un mare castig ca acum ne numim FC Rapid, e o mare batalie pe care am castigat-o. Ne putem mandri cu doua promovari succesive, altii inca se chinuie.

Exista o strategie pozitiva. Lucrurile nu sunt asa cum le prezinta unii. Sunt unele lucruri care ne framanta, pe care nu le-am asteptat, dar se intampla astfel de lucruri in viata unei echipe noi. Lucrurile sunt clare: exista un blocaj mental. Presiunea de a juca in tricoul Rapidului nu e la indemana oricarui jucator. Am fost surprinsi cand i-am auzit pe unii ca n-am avut o strategie coerenta. Am avut! Am adus jucatori tineri pentru a-i inavata ce inseamna exigentele unui asemenea club. Jucatorii se vor adapta si ne vor aduce foarte multe bucurii. In plus, o echipa se formeaza in astfel de momente de suferinta. De aceea, eu cred ca e un moment in care lucrurile se aseaza in vestiarul Rapidului", a declarat Burca la conferinta de presa.

Burca: "Exista un blocaj mental"



Presedintele celor de la Rapid a declarat ca exista un blocaj mental la echipa si din cauza acestui fapt echipa nu are un inceput bun de sezon.

E nevoie de timp, de consecventa, e un moment in care trebuie sa fim uniti, de la suporteri pana la conducere si jucatori. Incercam sa fim alaturi de Daniel Pancu si jucatori, incercam sa le aratam sustinerea noastra si speram ca lucrurile vor intra in normalitate. Intr-un fel, trebuia sa ajungem si aici, mai devreme sau mai tarziu, dar este timp sa remediem", a mai spus Burca.