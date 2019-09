Cupa Romaniei: UTA si Turris joaca astazi, Steaua, Rapid, Petrolul, Farul si „U” Cluj evolueaza maine. Vezi programul complet al turului patru

Marti (10 septembrie) si miercuri (11 septembrie), cu incepere de la ora 16.30, vor avea loc meciurile celui de-al patrulea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei.

In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului de Urgenta al FRF din 16 iulie 2019, in aceasta etapa intra in competitie cele 27 de castigatoare ale fazei a treia si 9 echipe din actuala editie a competitiei Liga 2, urmand a se disputa un total de 18 de meciuri, intr-o singura mansa, eliminatorie. Conform articolului 30, punctul 9 din ROAF, in caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri si, daca egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.

Programul partidelor din aceasta faza a competitiei:

Marti, 10 august, 16.30

ACS Crisul Chisineu Cris - UTA Arad

Foresta Suceava - Aerostar Bacau

CSC Ghiroda si Giarmata Vii - Ripensia Timisoara

SC Popesti-Leordeni - Turris-Oltul Turnu Magurele

CS Sanatatea SP Cluj-Napoca - ACS Fotbal Comuna Recea

ACS Vedita Colonesti - „U” Craiova 1948 SA

Miercuri, 11 august, 16.30

CSC Sanmartin - FC Universitatea Cluj

ACS Industria Galda - CSM Avantul Reghin

CSM Resita - ASU Politehnica Timisoara

Flacara Horezu - FC Arges

Flacara Moreni - CS Mioveni

Olimpic Cetate Rasnov - AFK Miercurea Ciuc

Sportul Snagov - Petrolul Ploiesti

CS Tunari - Metaloglobus Bucuresti

CSA Steaua Bucuresti - Concordia Chiajna

FC Rapid - Dunarea Calarasi

CS Faurei - Farul Constanta

Metalul Buzau - CSM Focsani