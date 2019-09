Daniel Pancu nu se dezice: "Infrangerea Rapidului cu Viitorul Pandurii e mai dezamagitoare decat cea a Romaniei cu Spania" 

Antrenorul celor de la Rapid a vorbit dupa meciul pierdut de "giulesteni" cu scorul de 2-1 in fata nou-intratilor in Liga 2, Viitorul Pandurii Tg. Jiu

Echipa lui Pancu si-a subestimat adversarul, gresind flagrant pe durata intregii partide, in etapa cu numarul 6 din liga secunda. Viitorul Pandurii a deschis scorul in minutul 15, printr-un autogol al lui Manole. In minutul 29, Sefer a reusit sa egaleze pentru Rapid, insa Prejmerean a marcat decisiv in minutul 53.

La finalul partidei, Daniel Pancu si-a exprimat dezamagirea in urma infrangerii suferite si a profitat de ocazie sa faca o paralela intre meciul Rapidului si cel al Romaniei cu Spania.

"E mai mare dezamagirea ca am pierdut partida cu Viitorul Pandurii decat infrangerea Romaniei cu Spania, pentru ca Spania totusi este un adversar net superior. Noi am intalnit astazi o echipa care pe hartie era inferioara noua si ne-a surprins. Ne-a batut meritat", a spus Daniel Pancu.