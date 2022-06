CSA Steaua se desparte de încă un jucător. „Mă bucur că am jucat la cel mai mare club din România”

Florin Rasdan este cotat la 125.000 euro, conform Transfermarkt, și s-a despărțit de CSA Steaua după patru ani și jumătate petrecuți la formația din Ghencea.

„Îmi e cam greu să-mi găsesc cuvintele, dar o sa fiu cât pot de scurt, vreau să mulțumesc Peluzei Sud, băieților de la Old Boys și tuturor suporterilor Stelei de susținerea necondiționată de care am avut parte în toți acești ani! Sper ca Steaua sa ajungă acolo unde îi este locul și voi să arătați tuturor că sunteți cei mai buni! Mă bucur că am jucat la cel mai mare club din România! Mulțumesc pentru tot!”, au fost cuvintele mijlocașului pe pagina sa de Facebook.

Rasdan se desparte de CSA Steaua

În sezonul 2021/2022, Rasdan a înscris trei goluri pentru gruparea din Ghencea, în 27 de partide în Liga 2.

De-a lungul carierei sale, mijlocașul a evoluat pentru Concordia Chiajna, FC Brașov și Steaua. Rasdan a fost convocat de două ori la România U19, dar nu a marcat niciun gol.