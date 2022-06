Boloni a rostit trei nume când a fost întrebat care sunt echipele din România cu care ar colabora 

Ladislau Boloni, unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din România, a răspuns fără perdea în momentul în care a fost întrebat care sunt echipele din țară cu care ar colabora, la un moment dat, pe viitor. Actualul tehnician de la Metz a vorbit despre felul în care a rămas cu un gust amar în urma negocierilor cu șefii Federației Române de Fotbal, dar fotbalului din țară nu i-a închis definitiv ușa.

Boloni: "Nu mă gândesc acum la echipa națională, dar nici nu renunț la ea"

FC Botoșani, Sepsi Sfântu Gheorghe și ASA Târgu Mureș sunt cele trei echipe la care ar lucra câștigătorul Cupei Campionilor Europeni. De altfel, Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, dar și Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, au vorbit mereu la superlativ despre Boloni.

"Eu am semnat acum cu Metz şi e bine să lucrez într-o atmosferă profesionistă, dar, ca să fiu sincer, proiectul meu era altul. Eu credeam că, ajungând selecţioner, închei cercul. În sensul că am fost la echipa naţională, la începuturile carierei mele de antrenor, iar acum veneam înapoi. Şi îmi doream mult să am un rezultat frumos, din postura de selecţioner. Asta nu înseamnă că renunţ la gândul de a încheia pe viitor acest cerc. Nu mă gândesc acum la echipa naţională, dar nici nu renunţ la ea.

Boloni: "Cu mare plăcere m-aș duce în Moldova"

Şi, oricum, dorinţa mea de a încheia cercul, revenind acasă, se poate îndeplini şi altfel. N-am fost contactat de absolut nimeni în ultima perioadă, dar mă gândesc aşa: că aş putea să apar, la un moment dat, la vreo două, trei echipe şi să fiu în linia a doua. Cu un rol de consilier, sfătuitor. Mă gândesc la Sepsi, mă gândesc la ASA Târgu Mureş, care dacă s-ar reînfiinţa, ar fi plăcut pentru sufletul meu. Cu mare plăcere m-aş duce şi în Moldova, la domnul Iftime (n.r. – Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoşani). Pentru că ştiu că e un om care mă respectă, iar respectul acesta e reciproc", a declarat Boloni, într-un interviu acordat jurnalistului Amir Kiarash, de la publicația Adevărul.

Boloni, fost antrenor la Rennes, Monaco și Lens

Ladislau Boloni, fost selecționer al României, a fost contactat de Răzvan Burleanu pentru a prelua naționala înainte ca șefii de la Casa Fotbalului să ajungă să negicieze cu Edward Iordănescu, actualul antrenor al tricolorilor. De-a lungul carierei, fostul internațional român le-a pregătit pe Nancy, echipa națională a României, Sporting, Rennes, AS Monaco, Al-Jazeera, Standard Liege, Al-Wahda, Lens, PAOK, Al Khor, Al-Ittihad, Antwerp, Gent și Panathinaikos.