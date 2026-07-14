Fostul internațional român Cristi Dulca a analizat duelul de pe „Ion Oblemenco”, decis la loviturile de departajare, și consideră că formația patronată de Mihai Rotaru a făcut pași importanți în ultimii ani și are toate argumentele pentru a continua lupta la vârful Superligii.

Cristi Dulca: „Îmi place foarte mult Craiova”

Cristi Dulca a vorbit și despre progresul făcut de Universitatea Cluj, însă a recunoscut că este impresionat de proiectul construit de rivala din Bănie.

„Acum trei ani, când am fost la finala Cupei, tot la penalty-uri s-a decis, iarăși la penalty-uri în Cupă, iar acum din nou în Supercupă. Din păcate, ghinion… dar asta e.

Oricum, U Cluj, față de alți ani, s-a schimbat mult în bine. Începe să se bată pentru campionat, joacă an de an în Cupa României. E pe drumul cel bun. Sigur că frustrarea e mare în rândul clujenilor, pentru că au rămas doar cu o Cupă din '65, dar sperăm să vină trofeele cât mai repede.

Poate așa trebuia să fie, un fel de antrenament pentru trofeele care urmează pentru U Cluj.

Mie îmi place foarte mult Craiova ca echipă. În ultimii doi-trei ani au început să investească foarte mult. Domnul Rotaru cred că a înțeles, de-a lungul anilor și la banii pe care i-a investit, că ai nevoie de mult mai mulți bani și jucători de valoare ca să poți avea continuitate în evoluții și în câștigarea anumitor trofee.

Pentru că fără jucători și fără continuitate nu ai cum. Și aici revin mereu la perioada în care am lucrat cu Nea Mircea, când în doi ani am câștigat două trofee, iar Rapidul, de-a lungul anilor până în 2005, dacă nu mă înșel, a câștigat Supercupe, campionate, Cupe și așa mai departe. Asta înseamnă să-ți formezi o echipă competitivă”, a declarat Cristi Dulca pentru sptfm.ro.

Formația pregătită de Mirel Rădoi și-a trecut în palmares Supercupa României după ce a învins-o pe Universitatea Cluj la loviturile de departajare.

După 90 de minute, scorul a fost 1-1, iar oltenii s-au impus cu 5-3 la penalty-uri, cucerind primul trofeu al sezonului 2026-2027.

Trupa lui Mihai Rotaru va începe sezonul din Superliga sâmbătă, 18 iulie, pe teren propriu, într-un duel cu UTA Arad. Cele două formații se vor întâlni nu mai devreme de ora 21:15, LIVE TEXT pe Sport.ro.