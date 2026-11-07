Cristi Dulca (54 de ani), câștigător al Cupei României (1998) și campion cu Rapid (1999), a jucat la începuturile carierei pentru CFR Cluj, între 1992 și 1995, când echipa din Gruia evolua în Liga a doua (74 de meciuri și șase goluri). Dar el era din copilărie un mare fan al rivalei locale, „U” Cluj!

De curând, a fost în galeria Universității chiar la derby-ul din campionat contra „ceferiștilor”, câștigat de „șepcile roșii” cu 3-1. La meciul de Cupă dintre cele două, n-a mai putut fi prezent, fiind plecat la Suceava cu echipa de fete a Universității Cluj, pe care o antrenează acum. Dar a văzut această nouă victorie a formației favorite în autocarul care-i aducea acasă.

Dulca a prins doar patru meciuri ca jucător pentru Universitatea, în sezonul 2001-2002, înainte de a se transfera la Honved Budapesta.

„Au zis că n-am nicio treabă cu fotbalul!”

„Tata m-a dus la U prima dată, să dau teste la Centrul de copii și juniori. M-au băgat la antrenamente și au zis că n-am nicio treabă cu fotbalul. Al doilea club din oraș era CFR, așa că m-am dus și la ei și am jucat fotbal acolo, dar eu toată viața am ținut cu U. Tata ținea cu U, mă ducea la meciurile lor. Așa prinzi drag de o echipă, când te duce părintele la meci și te obișnuiești cu acea echipă.”, povestește fostul internațional, prezent cu România la Mondialul din 1998.

L-am întrebat pe Cristi dacă știe cântecele galeriei lui „U” și ne-a răspuns ferm: „Cum să nu... Normal că știu, dar nu pe toate, că sunt multe. Când am fost acum în galerie, le-am zis: Hai să mai învăț și eu câteva cântece. Dar unele le știu, printre care, normal, „Slavă ție, studenție!”

După anii 2000, mai precis între 2008 și 2025, CFR a câștigat de 8 ori titlul, de cinci ori Cupa României și de patru ori Supercupa. În ultima vreme, „U” cochetează cu performanța, a jucat anul trecut finala Cupei și s-a aflat în lupta pentru primul loc în Liga 1 până spre final, dar a rămas cu un singur trofeu în istorie, Cupa României, câștigată în 1965.

„La ce organizare este aici la U și la ce se întâmplă de câțiva ani... E ceva extraordinar. Adică investesc, au condiții bune, lumea e aproape de echipă. Mie îmi place ce se întâmplă. N-am reușit să luăm un trofeu încă, toți cei din jurul echipei, fani, oficiali, jucători, antrenori, ne gândim la asta”, sintetizează Cristi Dulca situația actuală de la clubul pe care-l simpatizează și pentru care lucrează acum.