Chindia Târgovişte a fost învinsă acasă de CS Afumaţi, cu scorul de 3-2, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Ligii 2 disputat chiar de ziua antrenorului Ilie Poenaru (49 de ani)

Gazdele au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Iulian Roşu (13) şi Răzvan Tache (47), dar ilfovenii au reuşit să întoarcă scorul prin golurile lui Mohamed Diomande (52), Alexandru Enache (71) şi Mario Ioniţă (74).

”Pierdem meciul cu CS Afumați, după o desfășurare incredibilă a reprizei secunde”, s-a limitat să posteze la final echipa din Târgoviște.

Chindia a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, un egal şi trei eşecuri.

