VIDEO Ce-ai făcut, Chindia? De ziua antrenorului Ilie Poenaru, trupa din Târgoviște a comis-o rău după ce a avut 2-0

Ce-ai făcut, Chindia? De ziua antrenorului Ilie Poenaru, trupa din T&acirc;rgoviște a comis-o rău după ce a avut 2-0 Liga 2
S-a încheiat etapa cu numărul 13 din Liga 2.

Chindia Târgovişte a fost învinsă acasă de CS Afumaţi, cu scorul de 3-2, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Ligii 2 disputat chiar de ziua antrenorului Ilie Poenaru (49 de ani)

Gazdele au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Iulian Roşu (13) şi Răzvan Tache (47), dar ilfovenii au reuşit să întoarcă scorul prin golurile lui Mohamed Diomande (52), Alexandru Enache (71) şi Mario Ioniţă (74).

”Pierdem meciul cu CS Afumați, după o desfășurare incredibilă a reprizei secunde”, s-a limitat să posteze la final echipa din Târgoviște.

Chindia a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, un egal şi trei eşecuri.

Rezultatele din etapa 13 din Liga 2

Sâmbătă

CS Dinamo Bucureşti - Metalul Buzău 0-2

CSM Reşiţa - Concordia Chiajna 1-0

FC Bihor Oradea - CS Tunari 0-0

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CSM Slatina 3-2

CSC 1599 Şelimbăr - Gloria Bistriţa 3-1

CSM Olimpia Satu Mare - FC Bacău 0-1

CSC Dumbrăviţa - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1

AFC Câmpulung - Muscel - Steaua Bucureşti 0-1

Corvinul Hunedoara - FC Voluntari 0-0

Luni

ASA Târgu Mureş - Politehnica Iaşi 4-0

Marţi

Chindia Târgovişte - CS Afumaţi 2-3

Clasamentul din Liga 2, cu liderul Corvinul Hunedoara în continuare fără înfrângere

Clasamente oferite de Sofascore
Pedeapsa primită de un rom&acirc;n din Italia care a furat două perechi de șosete: &bdquo;&Icirc;mi cer scuze, &icirc;mi era frig&rdquo;
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Răzvan Farmache: „Era iarba cât mine!”. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
După ideea SuperLigii, se pun bazele unei competiții fantastice! Va avea loc în 12 orașe
Contra a luat și pielea de pe arabi: sumele câștigate la FIFA îl asigură pe viață!
Nadia Comăneci, la 64 de ani! ”Zeița de la Montreal”, sărbătorită de Dinamo, clubul la care lucrează
Pronosticul lui Gabi Balint înainte de Bosnia - România: „Totul depinde de asta”
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”

Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€

Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Olăroiu, situație fără precedent în Emirate: anunțul arabilor



Răzvan Farmache: „Era iarba cât mine!”. Stadionul Unirii Urziceni + cine duce mai departe amintirea fostei campioane
Contra a luat și pielea de pe arabi: sumele câștigate la FIFA îl asigură pe viață!
Dinamo vrea să-i "fure" jucătorul FCSB-ului. Oferă până la 1 milion de euro + procente
Îi poate lua titlul lui Stelea de „Arnold de România”! Cum arată fostul fotbalist
Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: ”Nu putea să stea în picioare!”
Matteo Fedele s-a transferat în Italia! Cu ce echipă a semnat fostul mijlocaș de la Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște
Fotbalistul din România care a înscris la națională golul victoriei la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren!
"Ferguson din Afumați" a revenit în Liga 2, după o pauză de șase ani. Antrenează de aproape 15 ani aceeași echipă
Finalele barajului de promovare în Liga 2! Cu cine joacă CS Dinamo, FC Bihor sau Gloria Bistrița
Ilie Poenaru revine! Antrenorul și-a găsit echipă și e gata să semneze
„Un transfer foarte bun!” 'Perla' cu care Rapidul a dat lovitura, prin ochii fostului antrenor
stirileprotv Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

stirileprotv Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

stirileprotv Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”

