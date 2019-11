"Ce a facut? A luat un porc si doua gaini!" :)) BREAKING NEWS: informatii de ultima ora despre cazul Baciu! Antrenorul a fost luat cu trupele speciale de la meci

Nebunie dupa Snagov - Turris Turnu Magurele!

Antrenorul lui Turris, Marius Baciu, a fost retinut in baza unor acuzatii ale unui parinte de jucator de la fostul sau club, Daco Getica. Trupele speciale au venit pe stadionul din Colentina, unde s-a jucat meciul, si l-au luat pe Baciu din usa vestiarului la finalul partidei! Ilie Ciuclea, patronul de la Daco Getica, ii tine partea lui Baciu si spune ca are incredere maxima in versiunea prezentata de antrenor. Baciu a fost audiat la Parchetul Bucuresti, apoi eliberat, in cursul serii.

"Nu se poate asa ceva. Eu propun sa ia cineva o mitraliera si sa traga pana la ultimul glont in acest club. Asta era ultima pe care puteam sa o aud. Sa imi fie implicat numele clubului in asa ceva.. Pai, ce a facut, tata, Baciu? A luat un porc si doua gaini! Chiar asa am ajuns sa ne batem joc de baiatul asta? Cine este acel om care l-a acuzat? Nu are pic de rusine? Hai sa fim seriosi. Ne facem de ras, Baciu este om serios.

Este fostul capitan de la Steaua Bucuresti. Nu cred nici in ruptul capului ca ar fi putut sa ia bani ca sa bage le cineva la Daco Getica. Pai, au ajuns parintii sa ne faca noua echipa? Acel parinte care il acuza ar fi bine sa vina cu probe concrete. Poate ma acuza si pe mine ca am innebunit si am ajuns sa umblu in pielea goala pe la noi pe la stadion. Nu pot sa cred pana unde a putut sa ajunga! Este regretabil pentru toata lumea. Si asa Daco Getica are problemele pe care le are, acum ne mai trezim bagati si in scandalul asta", a spus Ciuclea pentru PRO Sport.