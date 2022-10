Când aproape toată lumea îl pune la zid pe Edi Iordănescu, Florentin Petre îi ia apărarea selecționerului. Ce a invocat fostul dinamovist

Confirmat la naționala României după parcursul dezastruos din Liga Națiunilor, Edward Iordănescu a vorbit miercuri despre planurile sale și a dezvăluit că Nicolae Stanciu e OUT pentru următoarea acțiune a primei reprezentative.

Selecționerul a susținut conferința de presă la trei zile după ce naționala și-a aflat adversareele din Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024.

Florentin Petre, fost jucător important al naționalei, cu șase goluri în 52 de partide, susține că FRF a luat cea mai bună decizie când i-a dat credit lui Edi Iordănescu pentru următoarea campanie.

“Mi se pare o grupă accesibilă, la calitatea pe care o avem la echipa națională, individual și colectiv, cu presiunea care s-a pus asupra acestui moment, pentru că mi se pare normal, România are nevoie de o calificare la un turneu final, avem nevoie ca de aer.

Din ce am văzut, grupa e accesibilă, dar în ziua de azi nu mai sunt echipe mari și echipe mici, s-a cam egalizat totul, toți au învățat să joace fotbal, iar noi am rămas undeva într-o zonă în care trebuie să profităm mai mult și să ne concentrăm mai mult pe calitățile și talentul pe care îl avem în componența lotului.

Plus convocările, jucătorii să fie în cea mai bună formă la echipele de club. Eu așa simt, că vom avea un parcurs bun. Eu sunt adeptul continuității, Edi Iordănescu e un om care muncește foarte mult, devotat, care știe ce are de făcut, trebuie doar să aibă inspirația necesară să aleagă cei 11 și pe cei care intră pe parcurs ca să câștige meciul. Eu merg pe mâna lui și am încredere că va face tot posibilul să califice echipa la EURO”, a declarat Florentin Petre, potrivit Sport Total FM.

3 titluri, patru Cupe și o Supercupă cu Dinamo a cucerit Petre în Ștefan cel Mare

Un titlu și o Supercupă a Bulgariei a cucerit Petre cu CSKA Sofia

52 de selecții și șase goluri a strâns la națională

A jucat la Euro 2000 și Euro 2008

Echipa naţională a României va evolua în grupa I cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus, Andorra, în preliminariile Campionatului European din 2024.

În noiembrie, prima reprezentativă va disputa meciuri amicale cu Slovenia şi cu Moldova.