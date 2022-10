Gică Popescu, reacție virulentă după ce a analizat naționala. "Hai să rup pisica și să încerc cu ăștia tineri!"

România a fost repartizată în Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din 2024, în urma tragerii la sorți care a avut loc duminică, la Frankfurt.

Naționala lui Edward Iordănescu a avut noroc cu carul și a picat într-o grupă accesibilă, din care doar reprezentativa Elveției pare greu de învins.

Fost căpitan al naționalei și participant cu prima reprezentativă la trei ediții ale CM, Gică Popescu spune că e timpul pentru un "Moment 0" în contextul în care tricolorii au capotat în Nations League.

"Avem un nucleu la echipa naţională pe care îl avem de ceva timp, de ani de zile şi cu acest nucleu de jucători pierdem orice calificare.

Mergem cu acest grup de jucători de ani de zile, nu reuşim să ne calificăm şi spun atunci de ce mai merg pe mâna lor? De ce nu rupem pisica să spunem că am încercat cu acelaşi grup, cu acelaşi nucleu şi nu avem performanţe, poate sunt ghinionişti. Habar nu am ce se întâmplă, dar cu grupul acesta de jucători nu aducem, pierdem orice calificare, am pierdut trei, patru calificări la rând.

Atunci nu trebuie să facem ceva? Hai să rup pisica şi să încerc cu ăştia tineri, cel puţin am o şansă să sper că în viitor fac o echipa naţională bazată pe talentul copiilor ăstora. Pot să încep să câştig, pentru că oricum cei pe care îi tot aduc de cinci, şapte ani de zile nu succes, poate nu sunt competitivi.

Una e să ai talent şi alta e să fii competitiv. Competitiv înseamnă spirit, însemană să fii lider, nu au poate jucătorii acest spirit şi atunci e normal să zici <<Băi, dacă tot am pierdut atât, hai să schimbi, să aduc copiii ăştia tineri care au perfomanţa la U21", a declarat Gică Popescu, la Orange Sport.

Cum arată grupele din preliminariile Euro 2024

În urma tragerii la sorţi au rezultat şapte grupe de câte cinci echipe şi trei grupe de câte şase:

Grupa A: Spania, Scoţia, Norvegia, Georgia, Cipru

Grupa B: Olanda, Franţa, Irlanda, Grecia, Gibraltar

Grupa C: Italia, Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord, Malta

Grupa D: Croaţia, Ţara Galilor, Armenia, Turcia, Letonia

Grupa E: Polonia, Cehia, Albania, Insulele Feroe, Rep. Moldova

Grupa F: Belgia, Austria, Suedia, Azerbaidjan, Estonia

Grupa G: Ungaria, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Lituania

Grupa H: Danemarca, Finlanda, Slovenia, Kazahstan, Irlanda de Nord, San Marino

Grupa I: Elveţia, Israel, România, Kosovo, Belarus, Andorra

Grupa J: Portugalia, Bosnia-Herţegovina, Islanda, Luxemburg, Slovacia, Liechtenstein

La tragerea la sorţi s-au aflat în urne 53 de echipe reprezentative, mai puţin Germania (calificată din oficiu din postura de organizatoare) şi Rusia (exclusă din competiţii). Turneul final al EURO 2024 va avea loc în perioada 14 iunie-14 iulie 2024.