Dinamo pregătește investiții importante la baza de pregătire de la Săftica. Andrei Nicolescu a anunțat că modernizarea terenurilor ar necesita 1,4 milioane de euro, iar proiectul ar urma să se întindă pe aproape trei ani.

Andrei Nicolescu: „Am făcut un calcul”

Președintele lui Dinamo a explicat că 600.000 de euro ar fi necesari pentru transformarea terenului artificial într-unul hibrid. Alți 800.000 de euro ar merge către refacerea fundației și a terasamentului terenurilor de iarbă.

„Am făcut un calcul și nu ne trebuie decât 600.000 de euro pentru terenul artificial, ca să-l transformăm într-unul hibrid, și 800.000 de euro pentru a schimba fundația și tot terasamentul terenurilor de iarbă. Refăcut cu toată structura care a fost făcută la nivel de 2003, 2004, 2005, habar n-am, și care e la nivelul ăla”, a declarat Nicolescu la „Puls Alb-Roșu”.

Oficialul a precizat că Dinamo a investit deja peste 20.000 de euro, doar luna trecută, pentru lucrări de optimizare a terenurilor. „Sunt niște bani pe care îi vedem acolo și nu o să-i vedem returnați niciodată, dar îi vedem în capacitatea de a ne antrena bine zi de zi”, a spus Nicolescu.

Proiectul nu se va realiza dintr-o singură etapă. „Noi avem o prognoză legată de o participație pe infrastructură de multe milioane, care arată niște lucruri ongoing într-un interval între 24 și 32 de luni, adică aproape trei ani de zile”, a mai transmis președintele lui Dinamo.

„Câinii” sunt liderii SuperLigii, cu 23 de puncte. După pauza competițională, Dinamo joacă în deplasare cu Sepsi, pe 9 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.