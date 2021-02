Moldovan a fost la un pas de Dinamo! Totul a picat in ultima clipa! Ce s-a intamplat

Dorit de Dinamo pe vremea cand antrena pe Chindia, fostul atacant a recunoscut ca a fost foarte aproape de a semna cu echipa din "Stefan cel Mare".

In prezent antrenor la Petrolul Ploiesti, pe care tocmai a calificat-o in sferturile Cupei Romaniei, Viorel Moldovan vorbeste de oferta pe care a avut-o de la Dinamo. "A depins doar de mine atunci. M-am oprit intr-o parcare pe drumul dintre Targoviste si Bucuresti si am spus nu. M-am gandit mai bine si mi-am schimbat directia. Mi-as dori sa antrenez pe Dinamo, dar nu in orice conditii. Am luat atunci o decizie inteleapta, daca privesc retrospectiv", a dezvaluit Viorel Moldovan pentru Pro Sport.

Antrenorul e dezamagit de situatia actuala de la Dinamo si il compatimeste pe fostul antrenor al "cainilor", Cosmin Contra. "Atat de jalnic nu am vazut niciodata Dinamo, ca sa emiti pretentii, ca sa fii un club respectat ai nevoie de liniste, de echilibru.



Sunt alti dinamovisti mult mai mari decat mine si le inteleg suferinta, au dat totul pentru acest club la care eu am jucat doar doi ani. E o bezna totala, o situatie extrem de complicata. Am vazut si ce i s-a intamplat lui Cosmin Contra, exista aceste pacaleli, poate a evaluat gresit si a avut incredere ca proiectul e ok".