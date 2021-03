Fanii Petrolului au facut SCANDAL dupa infrangerea cu Mioveni: "Toata lumea sa isi dea demisia! Moldovan sa plece de unde a venit!" Ce a spus antrenorul

Petrolul Ploiesti a pierdut cu 1-0 pe teren propriu impotriva lui CS Mioveni in etapa cu numarul 18 din Liga 2.

In urma acestui rezultat echipa antrenata de Viorel Moldovan a ajuns pe locul 9 cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, la doua puncte de ultimul loc ce duce in playoff-ul de promovare, ocupat de Metaloglobus.

Posibilitatea de a rata din nou promovarea in Liga 1 a declansat furia suporterilor. Fanii au cerut demisia tuturor oamenilor din conducerea clubului, dar si a lui Viorel Moldovan.

"Sunt un suporter al acestei echipe de peste 25 de ani. Ideea este in felul urmator si v-am chemat pe dumneavoastra pentru ca mesajul sa ajunga, clar, acolo unde trebuie, adica la conducere, pentru ca nu iese sa discute cu noi.

Tinem sa le multumim calduros pentru noul sezon ratat, al treilea la rand, si pe aceasta cale tin sa precizam ca le cerem, nu-i mai rugam, ca rugamintile sunt in van, sa plece. Absolut toata lumea sa-si dea demisia de onoare, sa ne lase in suferinta noastra. N-avem nevoie de ei. Inca o data am fost mintiti ca vom promova, ca vom face, vom drege si ne zbatem in Liga a 2-a.

N-am vazut daruire, n-am vazut un jucator care acum sa-si smulga parul din cap, sa se oftice pentru un sezon ratat. ... Lui Viorel Moldovan? Sa se duca de unde a venit! Ii multumim pentru colaborarea avuta si sa se duca, sa se duca pe drumul dansului si sa ne lase. In frunte cu domnul partener finantator si sa ne lase.

Solutii se vor gasi. Nu sunt acum in masura sa spun ce am putea face. Dar am putea face multe. Da, am putea invata de la altii si da, am putea face multe. E un oras unde echipa noastra este iubita. Sunt sigur ca oameni cu bani vor veni langa echipa asta si nu vor lasa echipa sa piara. Dar de ce sa stau cu cineva care ma minte?", a spus un suporter al Petrolului dupa meci.

Viorel Moldovan a fost de asemenea foarte afectat de aceasta infrangere. Fostul international nu si-a gasit foarte bine cuvintele dupa meci si nu a reusit sa ofere nici o explicatie pentru infrangerea cu Mioveni. Moldovan a scos totusi in evidenta greselile de arbitraj care considera ca au fost facute impotriva echipei sale.

"Nici nu stiu ce sentimente ma incearca. Sincer, e greu, sunt descumpanit. N-am reusit sa castigam. N-am facut un meci rau, dar la putinele ocazii trebuia sa marcam.

Am avut o prima repriza excelenta, am schimbat la pauza, am jucat cu doi atacanti. Am avut un penalty la Balint, neacordat. S-a dat ofsaid. Apoi, am luat gol dintr-un ofsaid de jumatate de metru. Dar, daca arbitrul nu a vazut.

O sa vedem ce va fi. Sunt dezamagit. Am incercat sa construiesc o echipa de la zero.

Nu mai ce sa vorbesc, mai bine nu mai veneam la interviu. Sa pierzi de o asemenea maniera si sa iesi asa din cursa? Nu stiu ce inseamna un nou sezon pentru Petrolul in Liga 2", a declarat Viorel Moldovan.