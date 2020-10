BREAKING NEWS | 7 cazuri de Covid-19 in Liga 2! Una dintre cele mai in forma echipe ale noului sezon, LOVITA din plin!

Una dintre echipele aflate in partea superioara a clasamentului Ligii 2 a fost lovita de coronavirus.

Este vorba despre ASU Poli Timisoara, unde la ultima testare au fost depistate 7 cazuri de Covid-19.

Potrivit site-ului oficial al clubului, activitatea echipei a fost suspendata pana pe 12 octombrie, cand va fi realizata o noua serie de teste.

"Jucatorii si staff-ul echipei noastre au efectuat la inceputul saptamanii testarea periodica pentru depistarea noului coronavirus. Dintre cele 36 de persoane testate, 7 au primit rezultate pozitive. Prin urmare, atat cei depistati pozitiv, cat si ceilalti membri ai staff-ului si lotului au intrat in izolare pana luni, 12 octombrie, cand testarea va fi repetata", au anuntat oficialii timisoreni.

Conform site-ului Liga 2, dintre cele 7 persoane infectate, cel putin 5 sunt fotbalisti, printre ei aflandu-se Claudiu Pamfile, Alin Ignea, Cristian Scutaru, Jose Casado si Denis Radu.

ASU Poli Timisoara are 11 puncte dupa primele 6 meciuri jucate in noul sezon al Ligii 2, fiind neinvinsa in primele 5 etape. Vineri, baietii pregatiti de Dan Alexa ar fi trebuit sa intalneasca Dunarea Calarasi, insa meciul va fi amanat.