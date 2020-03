BREAKIG NEWS | Claudiu Niculescu revine in fotbalul romanesc! Pe cine a preluat fostul antrenor al Voluntariului

Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial la noua echipa.

CS Mioveni l-a prezentat oficial pe Claudiu Niculesc, care va fi noul director tehnic al echipei din Liga 2. Mioveni se bate la promovare si este pe locul secund in Liga 2, la 9 puncte in spatele lui UTA Arad.

"In urma rezultatelor inregistrate de echipa noastra de fotbal in acest an, conducerea clubului a decis sa intareasca banca tehnica. Astfel, Claudiu Niculescu a fost numit in functia de director tehnic al CS Mioveni, acesta urmand sa raspunda de rezultatele echipei de fotbal.

Antrenorul Marius Stoica va ramane in continuare in corpul tehnic al antrenorilor de fotbal, de la CS Mioveni", se arata in comunicatul emis de CS Mioveni.

Claudiu Niculescu a pregatit-o ultima oara pe Voluntari in perioada 2017-2018. Niculescu a mai fost antrenor la Mioveni in sezonul 2014-2015.