Claudiu Niculescu a fost demis! Al Tai ajunsese la a 3-a infrangere consecutiva in Arabia Saudita

Claudiu Niculescu a fost dat afara din liga secunda a Arabiei Saudite.

Dupa 3 infrangeri consecutive, sefii lui Ai Tai au renuntat la serviciile lui Niculescu. Al Tai se situeaza pe locul 5 in liga secunda, cu 16 puncte obtinute.

Claudiu Niculescu a ajuns pe banca tehnica a lui Ai Tai in vara anului 2019, dupa o pauza de un an. Romanul se despartise de Dinamo, echipa cu care a jucat doar 3 partide, in luna octombrie a anului 2018.