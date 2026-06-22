Huiban și Sabater au plecat după expirarea contractelor

Metaloglobus, retrogradată în Liga 2 la finalul sezonului precedent, a anunțat despărțirea de Dragoș Huiban, unul dintre căpitanii echipei, alături de portarii George Gavrilaș și George Caramalău.

Experimentatul jucător de atac mai evoluase în trecut la FCM Bacău, FCM Onești, ASA Tg. Mureș, CS Bacău, Academica Clinceni, Sepsi OSK, Sportul Snagov, Gloria Buzău și Steaua și a ajuns la clubul patronat de Imad Kassas în 2022. El a devenit rapid un jucător important pe gazon și în vestiar.

A fost în centrul unui episod tragic, la finalul meciului Oțelul - Metaloglobus 2-2, din etapa a 7-a a play-out-ului, când tatăl său a decedat în parcarea stadionului din Galați, după ce a suferit un un AVC și nu a mai putut fi salvat.

Este a doua plecare oficială, după cea a spaniolului Damia Sabater. De asemenea, clubul bucureștean s-a despărțit de Florin Bratu, care s-a înțeles cu Partizani Tirana, pentru a antrena în Albania, în sezonul următor. Liber de contract din luna aprilie, Ianis Zicu încă nu și-a găsit echipă, însă ar fi în negocieri pentru o revenire la Metaloglobus. După definitivarea bugetului și numirea noului antrenor, "galben-albaștrii" ar urma să lucreze pentru alcătuirea lotului, existând discuții cu mai multe echipe din prima divizie pentru împrumutarea unor jucători tineri.

Lotul echipei va fi mult schimbat în Liga 2

În această vară, clubul din Pantelimon s-a despărțit de Dragoș Huiban (36 de ani / atacant / contract încheiat), Damia Sabater (30 de ani / mijlocaș central / contract încheiat), David Irimia (20 de ani / fundaș dreapta / FC Dinamo / împrumut expirat), Alexandru Irimia (20 de ani / mijlocaș central / FC Dinamo / împrumut expirat), Moses Abbey (23 de ani / mijlocaș ofensiv / FCU Craiova / împrumut expirat), Alexandru Țîrlea (26 de ani / fundaș dreapta / CFR Cluj / împrumut expirat), Robert Bădescu (21 de ani / FC Rapid / fundaș stânga / împrumut expirat) și Giovani Ghimfuș (20 de ani / mijlocaș ofensiv / Sepsi OSK / împrumut expirat).

În perioada următoare pot și anunțate despărțirile de alți jucători cu experiență, precum Aboubacar Camara, Omar Pasagic, Mike Cestor, Bruno Carvalho, Florin Purece, Yassine Zakir, Ely Fernandes, Daniel Popa, Endri Celaj și Martins Toutou.