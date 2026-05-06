Echipa pregătită de Florin Maxim avea nevoie de cel puțin un punct pentru a promova matematic în Superligă. În fața unui stadion plin, hunedorenii au rezolvat rapid soarta partidei, cu două goluri marcate de Albino și Uche Goodlad, în minutele 22 și 25.

Corvinul Hunedoara a promovat matematic în Superliga!

Astfel, Corvinul rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte și un avans de zece puncte față de locul trei, astfel că va juca în sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc.

Doar că echipa lui Florin Maxim va fi nevoită să plece de la Hunedoara pentru meciurile de pe teren propriu. În Superligă, stadionul din Petroșani va fi ”casa” celor de la Corvinul până când se va reconstrui arena din Hunedoara.