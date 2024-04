Are 18 ani și a debutat pentru o echipă cu tradiție: ”E puțin mai greu acum, sunt clasa a 12-a și dau BAC-ul”

Este admirabil să vezi cum tinerii precum Alexandru Dinoci reușesc să îmbine pasiunea pentru fotbal cu prioritățile academice. Deși este clasa a 12-a și se pregătește pentru un moment crucial în viața sa, jucătorul reușește să facă loc și fotbalului, debutând în Liga 2 pentru CFC Argeș.

Dimineața la liceu, seara pe teren

”Mă bucur că am debutat cu Ceahlăul, am intrat concentrat, mă bucur că echipa a câștigat. Domnul profesor mi-a dat încredere înainte de meci, mi-a zis să joc simplu, să nu pierd posesia și să am personalitate.

Am început fotbalul la vârsta de 6 ani, la LPS Pitești și vreau să îi mulțumesc tot ce m-a învățat primului antrenor. Mă bucur că am ajuns să debutez la Liga 2. Când m-am apucat de fotbal, antrenorul mi-a zis să fiu serios, să muncesc, pentru că o să ajung la un nivel foarte bun.

În această perioadă e puțin mai greu pentru mine, pentru că sunt clasa a 12-a și trebuie să dau BAC-ul, dar vreau să le îmbin pe amândouă și sper să mă descurc cât mai bine.

Am primit felicitări după debut, mi-au zis să o țin tot așa și să prind cât mai multe meciuri oficiale”, a declarat tânărul mijlocaș.

Alexandru Dinoci a fost inclus în lista celor care vor face deplasarea pentru următorul meci al echipei, demonstrând încrederea pe care antrenorul Eugen Neagoe o are în tinerii talentați.

Este o dovadă a valorii pe care tinerii o pot aduce unei echipe, dar și a modului în care fotbalul poate fi un factor pozitiv în viața lor, oferindu-le nu doar oportunități sportive, ci și lecții de disciplină, determinare și gestionare a timpului.

Eugen Neagoe: "Vom face ce depinde de noi să le dă minute și jucătorilor tineri"

”Am avertizat băieții, le-am spus că va fi un meci dificil, să nu se aștepte că va fi doar o plimbare până la Turnu Măgurele și se vor da de-o parte cei de la Alexandria. Nu, va fi un joc cu încrâncenare, cu dorință din partea lor, așa se întâmplă când o echipă nu are presiune.

Am încredere că jucătorii mei au înțeles mesajul, chiar dacă opt dintre cei care vor face deplasarea sunt tineri, 2003 și mai tineri. (…) Vom încerca și vom face ce depinde de noi să le dă minute și jucătorilor tineri. (…)”, a declarat tehnicianul Eugen Neagoe, înaintea jocului contra CSM Alexandria.

VIDEO | Conferința de presă premergătoare meciului cu CSM Alexandria