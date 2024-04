Tehnicianul român a vorbit la superlativ de experiența pe care a trăit-o în Coreea de Sud, dezvăluind că își va lua câteva zile de pauză înainte de a vedea care este următorul pas în carieră.

"(n.r. - Cum a fost despărţirea de Jeonbuk)? Nu a fost uşor pentru mine, nici pentru ei. Mă ataşasem puţin de club, de condiţiile de acolo. Oameni extraordinari. Sincer, nu am mai întâlnit în nicio ţară un club aşa de bine organizat, care să te lase să îţi faci treaba fără presiune.

Dacă pierdeam 10 meciuri la rând tot nu m-ar fi schimbat. De aceea am hotărât, eu am zis că ar fi bine o schimbare, pentru că eu o serie aşa negativă nu am avut-o în 25 de ani de antrenorat şi ar fi bine pentru băieţi.

Băieţii au venit la mine să mă roage să mai rămân, le-am zis că trebuie ceva nou. Mă bucur că astăzi au câştigat, am văzut fazele, cum-necum, norocul pe care nu l-am avut eu, l-au avut ei. Aşa e în fotbal.

(n.r. - Sunteţi aşteptat la Cluj, aşa se zvoneşte Şi Rapid, Craiova v-ar dori) E bine când se vorbeşte de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puţină pauză şi e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai ştiu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde.

(n.r. - Lumea tinde să creadă că vă duceţi la CFR) Vă daţi seama, acolo au fost cele mai mari succese ale mele şi e normal să se speculeze aşa.

(n.r. - Vă e dor de CFR Cluj?) Ce întrebare e asta? Mi-e dor de fotbal, asta e clar. La CFR Cluj m-am simţit bine tot timpul. Dacă voi merge acolo, e clar că mă duc ca acasă.

(n.r. - Veţi merge la meci?) Am nevoie de o pauză", a declarat Dan Petrescu pe aeroport, la întoarcerea în România.

Dan Petrescu s-a despărțit de Jeonbuk

Dan Petrescu a părăsit recent Jeonbuk Hyundai Motors FC, echipă pe care o antrena din iunie 2023. Sub conducerea sa, echipa a terminat pe locul patru în K-League și a jucat finala Cupei Coreei de Sud în primul sezon, dar rezultatele din 2024 au fost slabe, echipa clasându-se pe ultimul loc după primele cinci etape.

Antrenorul cu cinci trofee ale Superligii în palmares a cunoscut un succes enorm cu echipa clujeană, câștigând patru titluri consecutive (2020-2023) și o Supercupă.

VIDEO | Declarațiile lui Dan Petrescu, la sosirea în țară



