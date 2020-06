Anuntul lui Daniel Pancu dupa ce s-a scris ca e presedintele Rapidului: "Inca nu sunt presedinte!" Ce clauza are in contract 

Oficialii Rapidului i-au propus lui Daniel Pancu functia de presedinte al clubului.

Desi s-a scris ca si-ar fi preluat deja noul post, Daniel Pancu a marturisit ca nu a acceptat inca noua pozitie. De asemenea, intr-un interviu pentru Telekom Sport, fostul atacant a dezvaluit o clauza pe care o are in contract.

"Inca nu sunt presedinte. Inca nu sunt absolut convins ca sunt potrivit pentru aceasta functie in acest moment. Trebuie sa fiu convins suta la suta. Trebuie sa merg intr-un loc cu placere, pasiune si sa fiu convins ca pot ajuta din acea postura. Am un contract in fata, e la managerul meu, dar sunt anumite probleme de discutat.

La inceput nici zero la suta nu erau sanse sa ma gandesc la o functie in administratie! Insa este presiune mare din partea suporterilor, o criza de identitate, Rapid nu e orice club. Are nevoie de simboluri, de oameni din trecut pentru a face legatura cu viitorul", a declarat Daniel Pancu.

Clauza incredibila in contractul cu Rapid Daca va semna contractul si va accepta postul de presedinte, Daniel Pancu trebuie sa se conformeze unei clauze cel putin ciudate. Fostul antrenor al giulestenilor a vorbit despre asta. "Eu cu Dan Alexa am o relatie foarte buna, suntem prieteni. Am tinut legatura, am fost colegi si din discutiile cu el i-am spus ca urmatorul antrenor dupa Alexa nu poate fi Pancu. Asta scrie in contract. E in contract. Eu nu o sa fac declaratii la adresa antrenorului. Voia sa stie cate ceva despre jucatori, eu nu vreau sa vad jucatorii, nu vreau sa merg la antrenamente. Speram sa promovam, nu e o mare diferenta acum. Intr-un clasament al celor sase, Rapid e pe primul loc", a adaugat Pancu.