Anuntul facut de finantatorul lui Rapid! Cine l-a convins pe Daniel Pancu sa ramana la club: "Pretentiile sunt mari, are multe de invatat!" 

Daniel Pancu a fost numit in functia de presedinte al Rapidului.

Numirea lui Daniel Pancu in functia de presedinte al Rapidului a uimit multa lume, mai ales dupa modul in care a plecat din postura de antrenor.

Finantatorul giulestenilor, Victor Angelescu a vorbit despre motivul pentru care Daniel Pancu a revenit ca oficial al clubului.

"Eu am declarat de cand a plecat ca as vrea ca el sa ramana la club, pentru ca el a fost inca de la inceput in acest proiect. Am avut un ajutor foarte mare din partea lui Liviu Ungurean (n.r unul dintre liderii galeriei rapidiste), el a fost cel care a vorbit si s-a gandit la acest lucru.

Suporterii l-au convins sa ramana in club. Pretentiile sunt foarte mari, el are foarte multe lucruri pe care trebuie sa le invete, dar lui ii va fi usor pentru ca, repet, este de la inceput in acest proiect. El va fi liantul dintre conducere si echipa", a declrat Victor Angelescu pentru ProSport.