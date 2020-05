Situatie INCREDIBILA la Rapid! Echipa are doi antrenori!? "In acte sunt inca antrenorul Rapidului!" Daniel Pancu rupe tacerea

Dan Alexa este antrenorul Rapidului din martie.

Dan Alexa a fost anuntat ca fiind noul antrenor al Rapidului in martie, insa situatia este una putin bizara. Daniel Pancu este inca antrenor principal in acte si nimeni nu l-a anuntat nimic de reziliere.

"In acte sunt antrenorul echipei si cred ca ar trebui sa se grabeasca, pentru ca pe 15 mai echipa o sa se intoarca la antrenamente. Inca nu mi s-a transmis nimic, astept. E important pentru mine sa imi inchei conturile cu Rapid.", a spus Pancu la Telekom Sport.

Rapid se lupta pentru promovarea in Liga 1 si se afla pe locul sase, la doar doua puncte de locul doi, cel care este direct promovabil. Giulestenii asteapta revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc, dupa ce echipa a falimentat si a trebuit sa o ia de la zero.

Pancu a trimis acuze la adresa conducerii Rapidului si crede ca dau dovada de 'amatorims'. "Sunt si ei tineri, vorbeau despre experienta mea. Sunt tineri si mai a multe de invatat si de vazut in fotbal. O consider in continuare o decizie pripita si e mult amatorism in ceea ce au facut.", a mai spus Pancu.