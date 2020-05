Reactia oficialilor de la Rapid cu privire la situatia lui Daniel Pancu! Fostul antrenor este inca sub contract: "Am ramas blocati in acele discutii"

Daniel Pancu este inca antrenorul Rapidului, iar oficialii clubului din Giulesti vor sa reia discutiile cu el.

Pancu tragea un semnal de alarma in urma cu o saptamana si sfatuia conducerea Rapidului sa se grabeasca in gasirea unei solutii cu privire la contractul sau.

Presedintele lui Rapid, Ovidiu Burca, spune ca din cauza situatiei create de pandemia de Covid-19 discutiile au ramas blocate, insa vor incerca sa ajunga la un numitor comun cu Pancu in aceasta saptamana:

"Din punct de vedere contractual, inca nu am ajuns la un numitor comun. A venit perioada asta complicata si am ramas oarecum blocati in acele discutii. Sper in aceasta saptamana sa reusim sa ajungem la un numitor comun si sa vedem in continuare ce e bine pentru Rapid si pentru Daniel Pancu.

Din pacate, nu ne-am asteptat sub absolut nicio forma ca in acest inceput de retur echipa va acumula atat de putine puncte. Am simtit ca echipa era blocata.

Sa il tinem in functie pana cand nu am mai fi avut sanse matematic nu cred ca ar fi fost o decizie manageriala atat de inspirata. Am luat cea mai grea decizie de cand am inceput acest proiect, aceea de a aduce un alt antrenor. Ajunsesem intr-o pozitie ingrata, care pe mine ma facuse sa imi pun semne de intrebare", a declarat Ovidiu Burca pentru Telekom Sport.

Daniel Pancu: "In acte sunt antrenorul echipei si cred ca ar trebui sa se grabeasca"

Daniel Pancu asteapta si el ca lucrurile sa fie lamurite inainte ca Rapid sa isi reia antrenamentele, pentru ca ar fi pus in postura de a fi nevoit sa revina la baza de pregatire:

"In acte sunt antrenorul echipei si cred ca ar trebui sa se grabeasca, pentru ca pe 15 mai echipa o sa se intoarca la antrenamente. Inca nu mi s-a transmis nimic, astept. E important pentru mine sa imi inchei conturile cu Rapid", spunea Daniel Pancu.