"Nu este nevoie de asa ceva!" Daniel Pancu explica motivele pentru care a decis sa revina la Rapid ca presedinte al clubului si nu ca antrenor! Ce a spus

Daniel Pancu a vorbit despre situatia de la Rapid.

Dupa ce a fost demis din functia de antrenor al Rapidului, Daniel Pancu a revenit la club, insa in functia de presedinte. Dupa ce a luat aceasta decizie, Daniel Pancu a explicat motivele pentru care a ales sa revina la giulesteni in aceasta functie.

"E greu sa explic, probabil ca multi nu apreciaza decizia mea, dar la mijloc este vorba despre Rapid, iar aici nu toate au logica. Uneori e vorba despre suflet si atat! Este echipa pentru care am facut multe sacrificii de-a lungul carierei, dar echipa care mi-a oferit atatea si de care sunt atat de legat afectiv.

Este un moment atat de important pentru viitorul acestui club, pentru suporterii ei incat am decis sa trec peste orgoliu si sa o dau o mana de ajutor.

Giulestiul trebuie sa intre in Liga 1 si daca prezenta mea ajuta in vreun fel nu am putut sa stau deoparte. Dupa jucarea play-off-ului si sper promovarea noastra voi lua o decizie. N-am semnat nimic pentru ca nu este nevoie de asa ceva intre Pancu si Rapid. Daca pot, ajut", a declarat Daniel Pancu, la Digisport.