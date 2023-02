CSA Steaua a câștigat amicalul cu Progresul Spartac, scor 4-0.

Mahrez, Pacionel, Chipirliu și Răducan, pe lista marcatorilor



Meciul s-a desfășurat în Ghencea, pe Terenul 5, iar golurile "roș-albaștrilor" au fost înscrise de Kayondo Mahadi Mahrez (min. 24), Ștefan Pacionel (min. 45), Bogdan Chipirliu (min. 48) și Iustin Răducan (min. 74). Gazdele au început mai greu meciul, dar și-au impus treptat ritmul de joc și au împins ostilitățile către poarta Progresului.

Scorul este unul echitabil, pentru că oaspeții au avut câteva ocazii mari de gol în prima repriză, iar Steaua nu a fructificat câteva oportunități de poartă pe finalul meciului. Partida a început la ora 12:00, pe un frig pătrunzător și cu o ninsoare care a acoperit rapid gazonul, dar s-a terminat cu soare și o temperatură cu câteva grade Celsius mai ridicată.

A fost al patrulea amical pentru Steaua, în această iarnă

Trupa lui Daniel Oprița se află cantonată în hotelul de la Stadionul Steaua, iar până acum a avut programate meciuri amicale cu CS Păulești (7-2 / Liga 3), Viitorul Dăești (5-0 / Liga 3), Metaloglobus (1-0 / Liga 2) și Progresul Spartac (4-0 / Liga 2). Până la reluarea campionatului, "militarii" vor mai înfrunta Viitorul Șimian (11 februarie / Liga 3), CSM Slatina (15 februarie / Liga 2) și Concordia Chiajna (18 februarie / Liga 2). Primul meci oficial al liderului din Liga 2 va fi contra Unirii Slobozia, în deplasare, pe 25 februarie.

Oprița: "Sunt mulțumit și de joc, și de rezultat"

"A fost bine astăzi, poate a fost cel mai bun joc al nostru din perioada asta de pregătire. Sunt mulțumit și de joc, și de rezultat. Am câștigat împotriva unei echipe care a reușit rezultate bune în această perioadă. Îi felicit pe băieți și sper să aibă aceeași atitudine în continuare. Sper să arătăm și mai bine decât astăzi, pentru că în campionat e altceva, întâlnim echipe bune. Trebuie să arătăm și mai bine ca să putem să ne menținem pe locul pe care suntem acum.

Am văzut și ce s-a întâmplat în Turcia. Chiar mă gândeam în această dimineață că am luat o decizie bună să nu facem cantonamentul în Antalya, din mai multe puncte de vedere. Am văzut ce tragedie s-a întâmplat acolo. Apoi avem parte aici de o vreme destul de bună și de condiții excelente de pregătire și de joc. Am reușit să ne desfășurăm pregătirea așa cum ne-am propus. În ultimele zile a fost un pic mai frig, a început să ningă. Dar gazonul s-a prezentat bine, poate mai bine decât la unele stadioane de Liga 1. Toată baza noastră arată bine", a declarat Daniel Oprița, la finalul jocului.

Text și foto - Gabriel Chirea