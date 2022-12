Gloria Buzău a deschis rapid scorul, în minutul 3, prin Alexandru Boiciuc, iar CSA Steaua a restabilit egalitatea în minutul 52, grație reușitei lui Valentin Bărbulescu.

Daniel Oprița, show la declarații după CSA Steaua - Gloria Buzău 1-1

CSA Steaua a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie pe teren propriu, după ce în precedenta rundă a pierdut acasă contra lui FC Brașov, 0-1. Totuși, "militarii" se mențin pe primul loc, cu 33 de puncte, la patru lungimi în fața Unirii Slobozia, care are un meci mai puțin.

În ciuda faptului că echipa sa se află pe primul loc, Daniel Oprița a părut foarte supărat la finalul jocului cu Gloria Buzău. Antrenorul celor de la CSA Steaua spune că aștepta mult mai mult de la jucătorii săi și este de părere că este persoana din club care se consumă cel mai mult din cauza rezultatelor echipei.



Ce a spus Daniel Oprița:

...despre supărarea după meci: E supărare când ești pe locul 1, ce să faci? Trebuie să faci mai mult, nu? Eu sunt nervos pentru că îmi doresc, dar n-ar trebui. E locul 1, nu? La ce se anunță până acum, e important să rămân în Liga 2, dar eu îmi doresc locul 1. Dacă am prins play-off-ul, e obiectiv îndeplinit. Sunt șanse să-l prind și nu sunt ironic, pentru că încă se dă lupta. Mai avem trei meciuri de jucat, așa că nu suntem matematic. Cu o victorie azi poate am fi fost.

...despre problemele de lot: Avem patru fundași și am ajuns cu unul singur. Anul trecut am avut o apărare bună, am jucat cu Wallace și Beța. În sezonul ăsta nu au prins niciun meci împreună. Au fost pe rând accidentați. Asta nu e o scuză. E și Gugu accidentat, s-a mai accidentat azi și Beța. E și Chipirliu accidentat, dar asta nu e o scuză. De asta sunt supărat: când îți vine rândul, trebuie să faci ceva. Se vede că fără unii jucători avem probleme.

...despre golul încasat rapid: Ne batem la vestiar că îi mâncăm, că îi facem, iar când intrăm pe teren ne mănâncă ei. Asta mă deranjează. Poate așteptările sunt prea mari. Și eu am ridicat standardele și am zis că vreau locul 1. Suntem pe locul 1, chiar dacă poate nu am arătat, dar nicio altă echipă nu a arătat că merită să fie pe locul 1.

...despre Chipirliu: Chipirliu arată că e important, e un marcator. E altceva când este în teren. Și când intră în teren, tot îți rezolvă o fază. Cum sunt și Adi Popa și Chunchukov. Știți și Barcelona, când juca Messi, cu greu dădeau un gol. Nu vreau să spun acum că Chipirliu e Messi, dar aveam nevoie de el. Chipirliu e un jucător care poate face diferența.

...despre absența fanilor de la stadion: Și dacă e ceva, tot pe mine o să mă ia acum, o ironie, ceva. Sunt pe primul loc, dar dacă veneam de pe locul 4 și prindeam primul loc pe final, ce bucurie era! Eu era să mor aici ca să câștige echipa. Cred că eu sunt cel mai tâmpit de aici. Eu mă tăvălesc pe aici să fac infarct, am copii acasă! Prin asta arăt cât vreau. Eu vreau mai mult.

...despre un eventual grătar de 1 decembrie: Nu avem, mai ales că am făcut egal. Cine să ne mai cheme la grătar? Poate să luăm un șut în fund.