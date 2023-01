Intrarea Vrabiei de pe Șoseaua Giurgiului, pentru a putea evolua acasă în restul meciurilor rămase din acest sezon de Liga 2. În 2022, "bleu-albaștrii" au jucat meciurile programate pe teren propriu la Centrul Național de Fotbal Buftea (gazon sintetic) și pe stadionul din Clinceni (gazon natural). Echipa Progresul Spartac vrea să omologheze propria arenă, situată înde pe Șoseaua Giurgiului, pentru a putea evolua acasă în restul meciurilor rămase din acest sezon de Liga 2. În 2022, "bleu-albaștrii" au jucat meciurile programate pe teren propriu la(gazon sintetic) și pe(gazon natural).

Fosta "Prefabricate", transformată într-o bază cochetă

Stadion "Prefabricate", care data încă din perioada comunistă, când era administrat de Întreprinderea de Construcţii Metalice şi Prefabricate Bucureşti. Modernizările recent includ un teren central sintetic (dimensiuni de 102m x 64 m) la standarde profesioniste (gazon cu fir de 60 mm și shockpad), instalație de nocturnă cu gradul de iluminare de până la 200 lucși, vestiare modernizate, două tribune și o peluză (1.000 de locuri). Arena Progresul Spartac este construit pe locul fostului, care data încă din perioada comunistă, când era administrat de

De asemenea, au fost construite două terenuri de minifotbal acoperite (dimensiuni 40m x 20 m), cu încălzire și sistem de deschidere pe lateral. Cel mai probabil, bucureștenii trebuie mai adauge locuri în tribune și să mărească capacitatea parcării, pentru a putea juca aici în Liga 2.

"Ne dorim foarte mult să jucăm acasă. Am vrut să aducem echipe bune aici"

"Cred că cel mai mare minus al nostru în sezonul acesta de Liga 2 a fost să jucăm pe alte stadioane decât pe al nostru. Ne-am tot plimbat de pe un stadion pe altul, de la antrenamente la jocuri. Nicio echipă din Liga 2 nu a făcut chestia asta, evident că a atârnat ca o greutate în plus pentru situația noastră.

Ne dorim foarte mult să jucăm acasă, pe arena din Intrarea Vrabiei, acesta a fost scopul de la începutul proiectului. Am vrut ca acest stadion să fie casa echipei Progresul Spartac, să aducem echipe cât mai bune aici. Am reușit din punct de vedere sportiv, prin promovarea în Liga 2, din păcate nu am reușit să omologăm stadionul, în prima parte a sezonului. Rămâne să vedem ce e de făcut. O să chemăm Comisia de Omologare. Cert e că ne dorim foarte mult și ne vrem să facem tot posibilul ca să reușim.

"Suprafața artificială de la noi este de foarte bună calitate"



Suprafața artificială de la noi este de foarte bună calitate, terenul a fost modernizat în urmă cu doi ani, după meciul cu Slatina (n.r. - barajul de promovare în Liga 2, 0-1 și 0-1 cu CSM Slatina). Am văzut stadionul din Dumbrăvița și alte arene din Liga 2, care au primit acceptul de a juca. Sper să primim și noi o derogare, mai ales că suntem la primul an la Liga 2. Mai sunt de făcut îmbunătățiri, dar suntem dispuși să facem tot ce putem, ca să jucăm aici. Ar fi un mare plus pentru noi, am ajunge să fim la același nivel cu celelalte echipe, din acest punct de vedere", a declarat Andrei Erimia, antrenorul celor de la Progresul Spartac, pentru Sport.ro.

Echipa ocupă locul 18 și se pregătește de play-out

Progresul Spartac ocupă momentan locul 18 în Liga 2, cu 15 puncte acumulate în 16 meciuri jucate, după trei victorii (3-0 Unirea Constanța, 1-0 SSU Poli Timișoara, 2-1 FC Brașov SR), șase remize (0-0 Oțelul, 2-2 Unirea Dej, 0-0 AS FC Buzău, 2-2 Minaur Baia Mare, 1-1 Ripensia, 1-1 CSM Slatina) și șapte înfrângeri (0-1 Dinamo, 1-2 1599 Şelimbăr, 0-1 Viitorul Pandurii Tg. Jiu, 0-2 Concordia Chiajna, 0-3 CSA Steaua, 1-4 Unirea Slobozia, 0-3 Metaloglobus).

Înaintea formației din Calea Giurgiului se află, la mică distanță, Dumbrăvița (19p, -12), Ripensia (16p, -3), Metaloglobus (16p, -5) și Minaur Baia Mare (15p, -9), în timp ce sub ea se găsesc SSU Poli Timișoara (12p, -12) și Unirea Constanța (12p, -22). Echipa nu mai poate prinde matematic play-off-ul, găsindu-se la 11 puncte de AS FC Buzău, ocupanta locului șase. Până la finalul sezonului regulat, bucureștenii mai au de jucat cu FC Csikszereda (25 februarie), CSC Dumbrăvița (4 martie) și Poli Iași (11 martie).





Text și foto - Gabriel Chirea