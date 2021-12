„Vreau să îl ajung pe Napoli din urmă!” :)) Trică glumește după ce a plecat pentru a treia oară de la FCU Craiova: „Am rămas prieten cu conducerea”

Adus în urma demiterii lui Flavius Stoican, Eugen Trică s-a despărțit de FCU Craiova după înfrângerea suferită pe teren propriu cu Academica Clinceni, 1-2. Patru etape a rezistat antrenorul care fusese demis și în vară, după ce a reușit să promoveze echipa în Liga 1.

Clubul a anunțat oficial despărțirea printr-o postare pe contul de Facebook, iar antrenorul a oferit și prima reacție după ce a plecat, dezvăluind că a fost o decizie luată de comun acord cu conducerea, după ce nu a reușit să obțină rezultate. Totodată, Trică a și glumit pe seama unei posibile reveniri pe banca oltenilor, spunând că și-ar dori să îl depășească pe Nicolo Napoli, cel care a stat pe banca echipei în 7 mandate diferite.

Eugen Trică: „Am rămas prieteni și asta e tot!”

„Eu am spus că o să plec dacă nu am rezultate. În meciurile astea am luat un singur punct și mi se pare normal să plec. Îmi doream foarte mult să reușesc. Am vorbit cu conducerea să ne despărțim. Am rămas prieteni și asta e tot! Nimeni nu are răbdare. Nu regret niciodată că m-am dus. Nu am avut rezultate și înseamnă că e vina mea. Nu am făcut jucătorii să joace cum vreau eu și antrenorul e de vină.

Jucătorii nu ai cum să îi dai afară, deci antrenorul e singurul care plătește. Am tras un semnal de alarmă, i-am avertizat, dar unii dintre jucători au continuat pe aceeași linie. Le doresc tot binele din lume și să își revină. Cred că în perioada asta scurtă am avut trei înfrângeri, iar eu înainte am avut o singură înfrângere în doi ani. Eu am vrut să am rezultate. Am luat echipa din mers, dar eu am vrut să reușesc, să reușim împreună.

Eu nu pot să dau în suporteri în momentul în care nu am avut rezultate. Așa că am ales să plec. Nici domnul Mititelu nu și-a mai dorit pentru că și el a gândit la fel ca mine. Îmi pare foarte rău că nu am reușit. (n.r. dacă ar mai antrena FC U Craiova) Acum spun că niciodată să nu mai spun niciodată. M-am învățat minte! Vreau să îl ajung pe Napoli din urmă”, a declarat Eugen Trică pentru Telekom Sport.

Totodată, fostul antrenor al lui FCU Craiova a dezvăluit că Adrian Mititelu, aflat în închisoare, a luat legătura cu jucătorii său, cărăora le-a transmis un mesaj.

„Jucătorii au avut o discuție cu patronul de dimineață, i-a liniștit și sper că își vor reveni. Jucătorii au calitate.

Trei înfrângeri au însemnat foarte mult pentru mine, au însemnat plecarea mea de la Craiova. Nu mai contează banii, am pierdut eu o grămadă de bani la viața mea. O să îmi plătească salariul pe care eu am muncit”, a adăugat tehnicianul.