A treia oară e definitiv?! Mititelu nu îl mai vrea pe Trică pe banca lui FCU Craiova! Jucătorii s-au plâns de antrenor

Oltenii au bifat două înfrângeri consecutive și au ajuns la a șaptea etapă consecutivă în care nu reușesc să câștige în campionat, astfel că viitorul lui Trică este pus sub semnul întrebării, mai ales după ultimele incidente de la club.

Antrenorul a semnat în urmă cu o lună cu FCU Craiova, fiind la al treilea mandat în care se ocupă de echipă, după ce tot el a reușit să îi promoveze în Liga 1 și a fost ulterior demis. Revenit, după ce Flavius Stoican a fost dat afară, Trică ar putea pleca mai repede decât se aștepta.

Jucătorii și Adrian Mititelu, nemulțumiți de tehnician

Principalul motiv care ar putea duce la ruptură are legătură cu jucătorii lui FCU Craiova, care s-ar fi plâns conducătorilor de criticile dure ale tehnicianului, informează GSP. Trică a fost extrem de tranșant după fiecare meci, criticându-i fără menajamente pe fotbaliștii pe care îi are sub comandă.

Jucătorii ar fi nemulțumiți și de antrenamentele conduse de antrenorul revenit pe banca lui FCU. Nemulțumiri vin și din partea lui Adrian Mititelu, aflat în închisoare. Patronul echipei nu îl mai dorește pe Trică antrenor, anunță sursa citată, criticând dur prestația echipei sub comanda sa.

Antrenorul are însă parte de susținerea suporterilor, în special cei din Peluza Sud, care au cerut revenirea sa la echipă.