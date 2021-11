Război între Eugen Trică și Vasile Miriuță: ”E urât, trebuie să ne respectăm”

În urmă cu câteva zile, Vasile Miriuță, directorul tehnic lui Minaur Baia Mare, a vorbit despre revenirea lui Trică la FCU Craiova, spunând că a avut o discuție cu el la un curs din cadrul licenței PRO, acuzându-l că acceptă intervenții din tribună și este ”ghiocel”.

Contre între Trică și Miriuță

„Nu ştiu de ce se supără Trică pe mine. Am avut un curs la licenţa PRO, mi-a spus în timpul cursului că el nu e ghiocel. Eu i-am zis «Eugene, ţi-am zis eu că eşti «ghiocel»?» Eu am zis că a declarat că nu se mai întoarce la Craiova, că nu e compatibil. Şi că sunt antrenori care acceptă lucrul ăsta (n.r. – intervenţia patronului în deciziile tehnico-tactice ale echipei).

Dacă el se simte, nu am ce să-i fac! Am reglat lucrurile astea cu el, e problema lui dacă are o problemă. El, în primul rând, trebuie să pregătească echipa şi să aibă rezultate. Noi spunem adevărul şi ce se întâmplă în timpul jocului. Chiar îmi place de el, dar să pregătească echipa şi să aibă rezultate, asta îi doresc!”, a declarat Vasile Miriuță, la Look Sport.

Trică a comentat declarațiile lui Miriuță, într-o conferință de presă, fiind dezamăgit de atitudinea ”colegului” său din antrenorat.

„Am rămas puțin dezamăgit de colegii noștri antrenori, de exemplu Vasile Miriuță. Nu mi-a plăcut declarația lui. Eu iau telefonul și îl sun pe Vasile și îl întreb dacă e declarația lui, că nu mi s-a părut normală. El probabil că nu a știut unde să pună punctul.

Mi a zis : «Ba din contră, eu te-am lăudat pe tine.» Mă lauzi pe mine, dar pune punct și apoi vorbește de alți antrenori sau dacă ești tare dă nume. A zis că iese să dea o dezmințire, dar nu a apărut nimic. E urât, trebuie să ne respectăm între noi, antrenorii. Cer să mă respecte”, a declarat Eugen Trică.