Zvon TERIBIL in Craiova: Becali vine dupa BIJUTERIILE Mihaila si Ivan cu banii luati pe Coman! :) Raspunsul lui Piturca

Becali ii place pe Mihaila si Ivan. Sunt favoritii lui de la Craiova.

"As vrea sa-i iau, dar e greu" - a recunoscut recent Becali. Numai un eventual transfer al lui Coman pe bani multi in strainatate ar putea sa-l faca pe Becali sa se apropie de pretentiile oltenilor.

Piturca n-ar avea nimic impotriva. Daca Becali plateste pretul cerut de Craiova, fostul selectioner nu se opune plecarii celor doi la marea rivala din Bucuresti.

"Nu se pot fura jucatorii, nu sunt in buzunar jucatorii. Daca are bani sa-i cumpere, fara probleme!", a spus Piturca.

Intrebat daca-l vrea pe Nistor in eventualitatea in care la Dinamo nu se rezolva problemele cu banii, Piturca a spus ca nu s-a gandit la varianta. Piti crede ca recordul stabilit de Mitrita in urma transferului la New York City va fi batut in curand. Mihaila e marea speranta a oltenilor pentru un transfer tare in strainatate.

"Avem destui care il pot depasi pe Alex Mitrita ca pret de transfer", e convins Piturca.