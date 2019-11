Becali a cerut 25 de milioane pe MBAPPE COMAN! Oferta de ULTIMA ORA: cu cine a discutat 

Becali confirma ca a fost cautat din strainatate pentru Florinel Coman.

Nu vrea sa ia mai putin de 25 de milioane de euro in schimbul atacantului! Becali a transmis pretul, iar agentul care l-a cautat nu s-a speriat. E deschis la negocieri!

"Nu stiu de americani. Am primit un telefon, asta da! Am cerut 25 de milioane pe el. Intermediarul a spus ca banii nu sunt o problema. Faptul ca negociem, inseamna ca nu s-au speriat de suma! Florinel acum face atatia bani, dar valoarea lui e de 100, 150, asta va fi valoarea lui peste un an sau doi! Nu conteaza ca e roman si nu francez, la mine, Becali, nu conteaza asta. Conteaza la altii. Strainii stiu de mine. Stiu cine-i Becali, nu mai trebuie sa fiu din Franta si din Germania! Sunt cu Hristos, nu mai conteaza, sunt mai puternic decat toti", a spus Becali la PRO X.