„Uneori trebuie să minți, dar nu e cazul acum!” MM Stoica, despre viitorul antrenor al FCSB-ului

Managerul general al vicecampioanei România susține că Mihai Pintilii se va ocupa de pregătirea FCSB-ului și la reluarea campionatului, până la finalul anului, ulterior urmând să se găsească o soluție.

MM a mai dezvăluit și că oricine va veni la echipă va avea libertate totală din partea lui Gigi Becali atâta timp cât va avea rezultate.

Reghe, singurul antrenor peste care nu s-a băgat Becali

„Există două situaţii. Prima, contextul e cam general. Există situaţia la mai multe echipe, că există patroni care nu ies şi spun că au făcut ei schimbările şi a doua... Dacă luaţi cuvântul meu de bun. Poate că am defecte multe, dar nu mint. Tot timpul am spus adevărul. Ok, uneori trebuie să minţi, dar nu e cazul acum.

Dacă vine orice antrenor şi treaba merge bine, Gigi nu se bagă! Cu Reghe cu s-a băgat. Poftim, acum la Craiova nu s-a băgat. Deloc, deloc, deloc. <<Foarte bine, îmi place cum joacă echipa>>”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.