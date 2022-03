„Sper să o țină tot așa cei de la FC Argeș!” Reacția lui Toni Petrea după victoria la limită obținută cu echipa lui Prepeliță 

Roș-albaștrii au reușit să profite miraculos de remiza de la Ovidiu dintre Farul Constanța și CFR Cluj, 0-0. Tănase a deschis scorul în minutul 38, după o centrare bună a lui Olaru, însă Șerban a egalat din penalty, stabilind și rezultatul la pauză.

Același Tănase a mai marcat o dată, din penalty, în minutul 55, iar gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 69, după ce Șerban a văzut cartonașul roșu direct, în urma unui duel cu căpitanul roș-albaștrilor. Said a restabilit egalitatea, din penalty, în minutul 72, însă Dumiter, trimis în teren în minutul 84, în locul lui Tănase, a avut ultimul cuvânt de spus, în prelungirile partidei.

Fotbalistul a profitat de respingerea greșită a lui Greab la șutul puternic al lui Olaru, și a trimis în poartă, aducând astfel punctele care o apropie pe FCSB la cinci lungimi de CFR Cluj.

Declarația lui Toni Petrea după victoria cu FC Argeș



Antrenorul FCSB-ului a vorbit la finalul partidei despre victoria importantă obținută de echipa sa, ținând să pună accent pe neatențiile și detaliile care ar fi putut să o coste pe vicecampioana României în duelul din Trivale.

„Important e că am câştigat. Am avut şi un om în plus. Am avut şi penalty-ul acela... Mă bucur că am reuşit să marcăm, să câştigăm. Trei puncte după un meci frumos, cu de toate, faze de poartă. Penalty-uri, cartonaş roşu. Sper să o ţină tot aşa cei de la FC Argeş.

Am ajuns în situaţia de a fi egalaţi de două ori, e păcat de efort, de munca depusă, să luăm două goluri cadou. Trebuie să fim mai atenţi în unele momente.

Chiar nu vreau să mă mai gândesc la acest lucru. De câte ori ne-am gândit, am făcut calcule, nu am reuşit să câştigăm noi meciurile. Am vorbit şi cu jucătorii să luăm meci cu meci. Vedem ce se va întâmpla în continuare.

A fost un meci aspru, s-a văzut o dorinţă din partea lor. Se motivează în plus, trebuie să ne obişnuim”, a declarat Toni Petrea la finalul partidei.