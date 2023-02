„Seamănă puțin cu mine. Mișcări de ‘mobră’!” Jucătorul de la CFR Cluj care l-a impresionat pe Adi Ilie: „Am vorbit mult să-l aducă la echipă!” 

Scorul a fost deschis de Deac, în minutul 2, iar Janga a mărit avantajul ardelenilor în minutul 25. Oaspeții au redus din diferență în minutul 61, după autogolul lui Kolinger, însă transferul din această iarnă, Ermal Krasniqi (24 ani), a tranșat duelul și închis tabela, cu un gol marcat în al patrulea minut de prelungiri.

Fotbalistul din Kosovo a marcat astfel al doilea gol în tricoul ardelenilor, primul fiind în meciul cu Farul, scor 3-0, primul său meci pentru campioana României. Tânărul jucător a impresionat cu prestațiile sale, iar Adrian Ilie a vorbit despre el.

Adi Ilie, impresionat de Ermal Krasniqi

Fostul fotbalist a vorbit despre kosovar, încântat de calitățile pe care le are. Adi Ilie a dezvăluit că a discutat cu Dan Petrescu înainte de a-l transfera pe Krasniqi, despre care consideră că are un nivel peste campionatul României.

„Krasniqi mi se pare un jucător foarte bun pentru campionatul nostru. Am vorbit de mult cu Dan Petrescu să-l aducă la echipă, încă nu încheiaseră actele de transfer. Aduce un plus pentru campionatul nostru, un jucător talentat care are o coordonare foarte bună cu mingea, unu la unu, ține mingea aproape și are viteză.

Cred că fuge cu mingea la picior la fel cum o face și fără minge. La golul de ieri are o bătaie înainte de a lovi mingea, își coordonează foarte bine mișcarea. Foarte frumos golul, dar să vă uitați puțin la mișcarea pe care o face înainte să lovească mingea. Bate pasul puțin pe loc, se coordonează atât de bine încât s-o lovească așa cum trebuie.

Mi se pare că seamănă puțin cu mine la cum aleargă. Mișcări de ‘cobră’? De ‘mobră’. Are mișcări foarte bune cu mingea la picior, anticipează foarte bine mingea în alergare și face un dribling foarte scurt, deci știe unde să dea dinainte.

Ieri, de când a plecat cu mingea la picior am spus că o să marcheze. Pleacă din terenul lui, are un spațiu foarte mare și dacă îl lași puțin pe spațiul ăla cu coordonarea lui… E un jucător peste media campionatului”, a declarat Adrian Ilie conform Fanatik.

Sassuolo, Udinese, Genoa, Fiorentina, Torino și Mallorca, pe urmele lui Ermal Krasniqi

Prestația foarte bună a mijlocașului ofensiv kosovar Ermal Krasniqi de la CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile Conference League, 0-1 cu Lazio Roma pe ”Stadio Olimpico”, i-a făcut pe italieni să se intereseze de fotbalistul recent achiziționat de campioana României.

”Tuttosport scrie că toți sunt înnebuniți după Krasniqi. A atras atenția tuturor joi seară, în Conference League. Iar acum toată lumea se întreabă: cine este Krasniqi?

După cum a explicat Tuttosport, după prestația memorabilă pe care a avut-o în Europa împotriva lui Lazio, CFR Cluj a primit o multitudine de telefoane pentru noul joker ofensiv sosit în ianuarie.

Probabil că clubul românesc se va bucura de mica sa bijuterie doar pentru o perioadă scurtă de timp încă, deoarece oficiali de la Sassuolo, Udinese, Genoa, Fiorentina și Mallorca au rămas fără cuvinte.

Chiar și Torino-ul lui Juric ar fi remarcat numele tânărului kosovar, având în vedere capacitatea de dribling a lui Krasniqi și abilitățile sale de asistent și de finalizator. Pe de altă parte, un asemenea talent la un asemenea preț este o afacere prea suculentă pentru a o rata”, a explicat Tuttomercatoweb.