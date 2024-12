Oaspeţii au deschis scorul prin Matei Ilie (5), în urma unui corner, iar kosovarul Meriton Korenica (87) a parafat victoria clujenilor, la capătul unui contraatac.

CFR Cluj şi-a luat, astfel, revanşa după meciul tur, câştigat cu 2-0 de Universitatea Craiova. Ardelenii sunt neînvinși în deplasare în acest campionat.

Formația pregătită de Costel Gâlcă era fără înfrângere acasă până la acest meci. CFR e neînvinsă de opt meciuri în Superligă, în care are patru victorii şi patru egaluri.

Adi Ilie a comentat situația de la Universitatea Craiova

Fostul internațional român este de părere că în vestiarul oltenilor există o problemă între jucători și tehnician, iar prestația echipei are de suferit din această cauză.

"Asta am și eu impresia. Și a venit un prieten de la Craiova, care asta mi-a și zis, că e o ruptură între jucători și Costel. Mi-a explicat și de ce. Eu îl cunosc foarte bine pe Gâlcă, a avut aceeași problemă și la FCSB.

El tratează jucătorul de fotbal exact cum ar trebui să fie tratat. Adică… Vii la antrenament, te pregătești, îmi dai sută la sută, după două ore plecăm și ne vedem la următorul antrenament. Cum e și afară. Nu e stilul lui Reghecampf, al lui Olăroiu, să vină să te ia în brațe, să stea să te mai…

Dar vezi că toți jucătorii români când ies afară se plâng de același lucru. De ce nu vorbește antrenorul cu ei? Iar Gâlcă e antrenor de tip occidental. Și asta nu le place jucătorilor de la Craiova. Că e rece… Dar așa și trebuie să fie, nu trebuie să-i gâdile.

Jucătorilor nu le place că nu interacționează cu ei mai mult. Să fie prieteni după antrenament, să meargă la un grătar… De asta s-au plâns și jucătorii de la FCSB, că vorbeam cu ei în perioada aia. El vine, își face treaba și pleacă.

Dar eu așa cred că trebuie să facă un antrenor. Pentru că jucătorul român, când pleacă afară, are aceeași problemă. O să ne trezim când vor mai pleca zece jucători români afară și o să aibă aceeași problemă, că nu vorbește antrenorul cu ei. Și se plâng că nu joacă. Are antrenorul ceva cu ei. Nu are nimic!", a declarat Adi Ilie, potrivit Fanatik.