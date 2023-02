CFR Cluj - FC Argeș, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii nu mai au voie să facă pași greșiți în lupta la titlu 

CFR Cluj are probleme în campionat, acolo unde vine după o serie nefastă de două înfrângeri consecutive cu rivalele la titlu, FCSB și Universitatea Craiova. Ardelenii sunt obligați să câștige după ce Farul s-a impus pe teren propriu cu Petrolul și s-a distanțat la cinci puncte în clasament, dar și pentru a păstra distanța de FCSB, cele două aflându-se la doar trei puncte diferență.

De cealaltă parte, piteștenii nu au nicio victorie în acest an, însă vin după două remize consecutive, ultima fiind pe teren propriu cu liderul Farul Constanța, scor 0-0. FC Argeș nu a mai câștigat în campionat de pe 30 octombrie, astfel că nu are nicio victorie în Superliga României sub comanda lui Marius Croitoru.

Oaspeții se află pe locul 13 în clasamentul Superligii, având 26 de puncte în 25 de meciuri jucate, la opt lungimi distanță de ultima clasată, CS Mioveni.

În meciul tur, CFR Cluj s-a impus pe terenul piteștenilor cu 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Mario Camora.